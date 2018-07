Muito boa a reportagem sobre os morros de Porto Alegre ( De Frente para o Guaíba, Jornal do Comércio, edição de 27/07/2018 ). Eles estão absolutamente inaproveitados pela absoluta falta de segurança. Quando eu era moço, muito fui no Belvedere do Morro Santa Tereza com a minha então namorada, hoje esposa, há 45 anos. Eu e muitos outros automóveis ficávamos ali admirando a paisagem. E eram noites de verão. Hoje, quem se arriscaria? (Paulo de Tarso Mendes, Porto Alegre)

Eleições

Declarações de dois postulantes ao cargo de presidente da República causaram perplexidade: Jair Bolsonaro (PSL) quer aumentar o número de ministros do STF (técnica já utilizada pela ditadura com o intuito de fazer valer os interesses dos militares na Suprema Corte), enquanto o candidato do PDT asseverou que Lula (PT) só terá chance de sair da cadeia se ele (Ciro Gomes) fosse eleito. Tais afirmações revelam o caráter autoritário de ambos os concorrentes, que, tanto na extrema direita quanto na esquerda, desejam investir contra o sistema de Justiça. Creio que Judiciário, Ministério Público e até mesmo Polícia Federal possam ter a autonomia funcional e a imparcialidade de suas ações colocadas em risco. (Thieser da Silva Farias, estudante de Direito da Universidade Federal de Santa Maria/RS)

Eleições II

Vejo uma quase indiferença dos gaúchos com relação às eleições de outubro. Realmente, há mesmo um desencanto. Tantos problemas, tanto palavrório inútil, e os problemas continuam, com milhões de desempregados. Aí, aumenta a criminalidade, que toma conta das cabeças fracas. Tudo muito triste. O Brasil está triste e desacorçoado. (Nélia Trindade, Cruz Alta/RS)

Telemarketing

Mesmo entendendo que as pessoas do outro lado da linha estão trabalhando e oferecendo um serviço, há excesso de telefonemas e mensagens para oferecer produtos os mais variados. Por isso, tem que haver controle. Se já foram feitos, por exemplo, três telefonemas a um número e quem atendeu declinou, não aceitou os serviços, que seu número seja bloqueado por, pelo menos, um mês. Ou, como está acontecendo, muitos ficam irritados. (Júlia Marcondez)

Reincidência criminosa

Impressionante como é noticiado que criminosos presos ou que enfrentam policiais em muitos estados já estiveram presos e foram soltos por liminares ou habeas corpus concedidos pela Justiça. Isso está errado, mas já sei que vão dizer que está na lei colocar em liberdade. Então que modifiquem as leis! O que não pode é assassinos ou ladrões contumazes entrarem e saírem da cadeia, cometendo os mesmos crimes por décadas. Basta! (Nair Fernandez, Porto Alegre)