Incompetência do governo federal, esse é o resumo ( Sem concessão, problemas na freeway devem aumentar , Jornal do Comércio, 10/07/2018). Quantos anos tiveram para fazer uma nova licitação de concessão? Agora a freeway ficará um caos e, na época de verão, então, nem se fala. (Nilson Levi Zalewski, Bagé/RS)

Freeway II

Brabo mesmo é ouvir esta ladainha toda de falta de dinheiro para manutenção das estradas enquanto pagamos bilhões em IPVA. (Paulo Tavares, Porto Alegre)

Artigo

Excelente o artigo do professor Plínio Melgaré ( O juiz militante , Opinião, Jornal do Comércio, 16/06/2018)! Precisamos muito de opiniões lúcidas e imparciais como a sua para suportarmos o mal causado por tantos terremotos provocados pelo Judiciário. No Brasil, temos até o "Supremo" militante! (Tomaz dos Santos, Taquara)

Copa do Mundo

Torci para a Croácia, mas deu França na final da Copa do Mundo. A rigor, título merecido. Porém, se a Croácia tivesse vencido, também o título estaria em boas mãos. (Marco Aurélio Mendes, Porto Alegre)

Seleção

A seleção brasileira de futebol decepcionou, uma vez mais. O ano de 2002 está ficando muito distante e não adianta ficar passando vídeos de gols bonitos, dribles e outras cenas de jogos de quando fomos campeões. A seleção não tem mais a magia de antigamente. Todo futebol está mecânico, é uma correria só. Não se vê mais um drible, uma troca de passes com categoria. É correr, correr e chutar de longe. Se der (contra o Brasil deu, para a Bélgica) e, pronto, a partida está ganha. Saudades de outros tempos. (Telmo Soares)

Seleção II

Com tantos problemas no Brasil, com milhões de desempregados, queriam que o povo saísse às ruas com camisas amarelas, alegre pela seleção? Menos, gente, menos! Além disso, há uma saturação com tanto futebol, campeonatos, séries A, B, C e D, no Brasil, tantos amistosos, mais a transmissão diária de campeonatos de outros países. Aí, não tem paixão pelo futebol que aguente. Antes, a gente acompanhava o Campeonato Gaúcho e o nacional. Depois, o grande momento da Copa do Mundo. Nos últimos anos (décadas?) embaralhou tudo. Nem sei quem está na frente, ganhou ou perdeu. E, para falar a verdade, nem me interesso mais. E eu gostava muito de futebol, desde jovem. (Marco Aurélio Fontes, Passo Fundo/RS)