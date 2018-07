Logística equivocada

Lembro daquela manhã, há mais de 40 anos, em que o ministro Mário Andreazza presidiu a inauguração da importante barragem-eclusa Anel de Dom Marco, em Rio Pardo, com o propósito de regularizar o curso do rio Jacuí, o que seria complementado com outra obra significativa: a barragem-eclusa de Amarópolis/RS. Com isso, criava-se um estirão navegável de 250 km, desde Cachoeira do Sul até Porto Alegre. Mas o que o operoso caxiense certamente nunca imaginaria é que os substanciais orçamentos dispendidos nos empreendimentos resultariam infrutíferos, pois apenas um modesto número de barcos tem usado a via fluvial, sendo que um deles abalroou a ponte "Gomes Freire de Andrade", que resultou bloqueada durante dois longos e penosos anos. Em 1941, na grande enchente, operavam no porto local cerca de 30 embarcações, entre elas os vapores da saudosa Companhia Becker, Dom Pedro, Couto e Rio Branco, que rebocavam dezenas de lanchas com carregamentos para a região. Da mesma forma sente-se com pesar a estagnação do transporte ferroviário. A recente greve dos caminhoneiros deixou patente o equívoco governamental, ao inclinar-se pela opção rodoviária, com todas as precariedades de nossas estradas. (Fernando Wunderlich, advogado, Rio Pardo/RS)

Duelos nos tribunais

Não é mais privilégio de ministros do Supremo, duelar pela primazia de mandar prender ou soltar ilustres políticos e empresários corruptos, a exemplo de Luís Roberto Barroso contra Gilmar Mendes. Desembargadores gaúchos do TRF-4, a segunda instância que mandou prender Lula, estão brigando no estilo STF. A briga do desembargador Favreto é com seu colega desembargador João Pedro Gebran, que mandou Lula para a cadeia em Curitiba. (Paulo Arisi, jornalista)

Copa

Os atletas da nossa seleção não têm a mínima preocupação, pois embarcam a seus destinos no dia seguinte ao jogo com a Bélgica. O técnico Tite está efetivado no cargo e poderá dar palestras de motivação. O goleiro Alisson, se vendido ao Real Madrid por US$ 100 milhões, passará por estágio junto ao goleiro Courtois. Marcelo pensou que estava jogando no Real Madrid e pediu desculpas. Paulinho como prêmio deve estar voltando para a China para dar lugar a Arthur até a imprensa paulista clamava por sua convocação. Gabriel Jesus vai para a história, pois é um camisa 9 que sai da Copa do Mundo sem marcar sequer um único gol. (Eraldo Iris Ensslin)

Copa II

Agora proibiram filmar moças bonitas nas torcidas da final da Copa do Mundo, domingo, entre a França e a Croácia. Vejo que as belas mulheres, quando se enxergam nos telões dos estádios, ficam alegres, e abanam. Então, sem molestá-las, é mesmo bom se ver moças bonitas na tevê. Ou querem só olhar as pernas cabeludas dos atletas? (Nair Monteiro, Porto Alegre)