Além de decisões de alguns ministros do STF que, no Brasil e no exterior, estremeceram o já abalado antigo prestígio do nosso Judiciário e a confiança na neutralidade de todos os seus magistrados, agora também esse Poder imergiu mais no "inferno de Dante", com as atitudes de um desembargador regional. Isso e a morosidade na solução das ações, reforçam a necessidade de urgentes mudanças na forma de acesso, de ascensão de seus integrantes até os tribunais superiores e de desligamento se forem comprovados comportamentos funcionais incompatíveis. (Avelino Cabral, escriturário)

Candidatos

Realmente, o candidato a presidente ou a governador que prometer reajuste de vencimentos estará mentindo. Não há mais dinheiro na União, nos estados e nos municípios. Não adianta prometer, porque ninguém vai conseguir reajustar. Se pagar em dia, já estará bom. (José Ary de Marques, Porto Alegre)

Jaime Cimenti

Gostei imensamente do texto do colunista Jaime Cimenti, intitulado Economia para leigos, caderno Viver, edição do Jornal do Comércio de 06/07/2018. (Samir Curi Hallal, Pelotas/RS)

Trilha ecológica

Bela iniciativa (Megatrilha vai ligar cinco estados brasileiros, Jornal do Comércio, 09/07/2018). Espero que este projeto saia do papel e se torne realidade. Além de preservar a natureza, gerará muitos empregos e renda. (Daciur Santos, Porto Alegre)

Estacionamentos

Mais uma mulher teve o carro roubado e foi estuprada, desta vez em Caxias do Sul. Mas, aqui em Porto Alegre temos grandes estacionamentos que só têm um cuidador/zelador e atrás de uma escrivaninha à noite, longe dos imensos espaços e de onde não podem observar tudo, inclusive em locais de centenas de estudantes, e distantes das saídas. (Noemy Souza, Porto Alegre)

Cruzeiro

Neste dia 14 de julho, o Esporte Clube Cruzeiro completará 105 anos. O clube estrelado está concluindo seu estádio em Cachoeirinha, com capacidade para 16,5 mil espectadores. Neste ano, o Cruzeiro se transferiu, definitivamente, para lá,. Sábado, vai inaugurar o Centro Administrativo, sala de reuniões e vestiários, faltando, ainda, alguns acabamentos. Por isso, lançou a Campanha do Cimento. Colaborações estão sendo recebidas - cada saco de cimento custa R$ 30,00 - na Caixa Federal, agência 0844, CC 755-6, Operação 03, CNPJ 91648139000100 - Unidos Home, ou, na mesma agência/conta, via TED. (Paulo Cicero Casanova, jornalista, conselheiro do Cruzeiro, Porto Alegre)