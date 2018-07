Como sempre, os órgãos públicos, os governos, não têm planejamento. Como deixar a freeway encerrar as atividades por falta de renovação de contrato? Preços - pedágios - altos? Então era uma questão de acertar apenas. Ou lançar edital para nova concessionária. A melhor rodovia federal do Brasil está com as cancelas abertas, sem controle algum e cerca de 400 funcionários vão perder o emprego. Pode isso? (Jorge de Figueiredo, Imbé/RS)

Economia

Que a economia brasileira está quase parada há mais de dois anos, só não vê quem não quer. Até serviços prosaicos como barbeiros, cabeleireiros e outros têm pouca clientela, quando têm. É falta de vencimentos pagos em dia, é falta de empregos, são milhões desempregados e sem renda nenhuma. Nunca pensei que veria o Brasil nesta situação. (Marco Aurélio de Castro, Guaíba/RS)

Violência em Pelotas

Uma cidade que já foi muito pacata, Pelotas já registra, em 2018, 57 homicídios. No final de junho, um homem foi executado com 17 tiros, enquanto um jovem foi morto a pauladas. Isso é algo que se registre em uma cidade bonita, moderna e com uma bela história? Não, é algo desprezível e nos faz perder a fé nos seres humanos. (Maria da Graça Hennigere, Pelotas/RS)

Incoerência

Militantes da esquerda costumam dizer que foi um grande sindicalista que sempre defendeu a classe trabalhadora lutando por melhores salários para todos. Agora criticam o pré-candidato a presidente Jair Bolsonaro (PSL), dizendo que ele foi um mau exemplo de militar, porque no tempo de capitão do Exército, época do regime militar, foi punido por se insurgir contra os escalões superiores, criticando o baixo nível dos soldos dos militares, que realmente estavam defasados. Para esses fanáticos, lutar em defesa de sua categoria profissional só é algo meritório se for através do peleguismo dos sindicatos sanguessugas da classe operária. (Lino Tavares, jornalista)

Aliança para inovação