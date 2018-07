Em relação à matéria Credores da Ecovix aprovam plano de recuperação judicial (Jornal do Comécio, 27/06/2018), é incrível como o Brasil não aproveita o potencial que tem. Conheço o Estaleiro Rio Grande e já visitei-o. Trata-se de uma estrutura gigante e seu dique seco é o terceiro maior do planeta. Nele poderiam estar sendo construídos não só plataformas, pois, parece que elas perderam a razão de serem construídas pelo desmonte da Petrobras, mas, poderiam ser ali construídos navios de todo o tipo, principalmente num mundo que tem um déficit de mais de 4 mil navios de todos os tipos, inclusive transatlânticos. (Ana Luiza Couto e Silva)

De Frente para o Guaíba

Sobre a reportagem A orla de cara nova (Jornal do Comércio, edição de 29/06/2018), finalmente a cidade se volta para o rio, a exemplo de Montevidéu, Lisboa, Paris, até Possadas e Encarnación com suas lindas costaneiras! (Itamar Israel Machado, Santa Maria/RS)

De Frente para o Guaíba II

Parabéns! É assim que se comporta uma cidade metropolitana e capital de estado. (Tatiana Amaral Vatef, Porto Alegre)

De Frente para o Guaíba III

Muito legal a orla do Guaíba de cara nova. Espero conhecer algum dia estas reformas. (Genesio Pedro Bondan)

IPTU

Li no Jornal do Comércio (28/06/2018) que a prefeitura de Porto Alegre vai atrasar, a partir de julho, os vencimentos dos servidores e outras obrigações, por falta de recursos. Os vereadores ficam postergando a reavaliação da planta dos imóveis, defasada há mais de 20 anos. Por que fazer isso? Imóveis valiosos estão pagando igual ou até menos IPTU do que outros, de baixo valor. Aprovem logo essa revisão do valor venal, que sempre vale, no máximo, 50% do preço de mercado! (Mauro Soares, Porto Alegre)

GeraçãoE

Parabéns pela reportagem Marcas atentas ao poder de consumo dos negros (caderno GeraçãoE, Jornal do Comércio, 28/06/2018). Muito interessante saber que temos pessoas empenhadas no afroempreendorismo, com preços e condições de compras. (Paula Cunha da Rosa)

GeraçãoE II