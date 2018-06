Estão fazendo alarde demais em torno da nova planta do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), de Porto Alegre. Se ele não é corrigido (valor venal) há mais de 20 anos, é óbvio que está mais do que defasado. Então, atualizar o preço é uma questão de justiça. De mais a mais, perguntem a qualquer proprietário de Porto Alegre se ele venderia o seu imóvel, casa, apartamento ou mesmo terreno, pelo valor lançado no IPTU da prefeitura? Ninguém aceitaria o preço estipulado. Essa é a verdade. (Geraldo Luiz Gomes de Sá, Porto Alegre)

Copa

Para quem dizia que os norte-americanos mandavam no Brasil e em toda a América Latina com seus produtos e multinacionais, que olhem bem para as transmissões dos jogos da Copa do Mundo. Só verão - com uma ou duas exceções - publicidade de multinacionais dos Estados Unidos. Refrigerantes e cartões de crédito, então... Aprendam bem a lição. Na hora da grana, todos são iguais, não tem essa de socialismo... (Joel Manta, Porto Alegre)

Copa II

O Brasil ganhou da Costa Rica, mas com muita dificuldade. Hoje em dia, não temos mais seleções fracas, como antes, nas Américas, salvo uma ou outra exceção. O futebol evoluiu muito, tem intercâmbio, atletas estão jogando em outros países e só voltam às suas seleções para a Copa do Mundo. O futebol está muito equilibrado. O Brasil que o diga, quando jogou com a Costa Rica. i

Esporte

Porto Alegre já teve grandes torneios de basquete, vôlei e atletismo. Isso, até os anos de 1960. Participavam as "pracinhas" da prefeitura, como as do Alto da Bronze (Gal. Osório), Florida, Garibaldi e Jaime Telles, pelo que me lembro. Também os clubes sociais, como Sogipa, União, Petrópole e Gaúcho, além de Internacional, Cruzeiro e Grêmio. Eram jogos aos sábados à tarde e que tinham muito interesse. Categorias infantil, juvenil e adulto, estes, a partir de 18 anos. Uma pena que ficaram no esquecimento, pois, para mim, esporte é educação da melhor qualidade, principalmente para os adolescentes. Aprendem a ganhar, perder, trabalhar em equipe e obedecer ao treinador. E quem não sabe obedecer jamais saberá mandar na vida. Uma grande verdade. (Jorge Carlos Freitas, coronel da reserva do Exército)

Petrolão

O Petrolão, maior escândalo de corrupção envolvendo a outrora prestigiada estatal brasileira do petróleo, a Petrobras, está agora apresentando a amarga conta para toda a sociedade pagar: preços exorbitantes dos combustíveis e greve dos caminhoneiros com reflexos negativos em todos os setores do País. Se não bastassem os transtornos, pessoas ligadas a partidos responsáveis pelas roubalheiras ainda querem faturar politicamente com a crise, como se nada tivessem a ver com o ocorrido. (Roberto Fissmer, Porto Alegre)