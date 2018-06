Funcionalismo

Todos os servidores públicos estão sem receber reajustes. Falo de todos, mas em alusão aos do Rio Grande do Sul e de Porto Alegre. No mínimo, 10% de reajuste eles merecem. O problema é tirar dinheiro de onde? Os vereadores não querem ficar mal em ano de eleições, nem os deputados. Dessa forma, todos estarão quebrados no final do ano, os patrões, Estado e prefeitura de Porto Alegre; e os empregados, os servidores estaduais e da Capital. Salve-se quem puder quando dezembro chegar. (Marco Aurélio Menendez, Porto Alegre)

Sartori

Quanto à carta de Nélio Fontoura Mendes (coluna Palavra do Leitor, Jornal do Comércio, 19/06/2018), reclamando que dizem que o governador José Ivo Sartori (MDB) seria um mau governador, que não fazia nada, que o Estado estava quebrado por culpa dele, digo que o governador aprovou aumento de salários que ele não precisava aprovar, e que sabia que não podia devido às péssimas finanças deixadas pelo ex-governador Tarso Genro (PT). Ademais ele aumentou impostos contra sua promessa de campanha e agora os quer perpetuar; e quanto às obras, além de muitas poderem ser adiadas, o governo federal despeja dinheiro no Estado para isso. (Rafael Alberti Cesa, Caxias do Sul/RS)

Iluminação pública

Depois que o prefeito da Capital, Nelson Marchezan Júnior (PSDB), conseguiu iniciar uma campanha para tapar os buracos nas vias da cidade, sugiro que faça outra, trocando lâmpadas queimadas em muitas ruas e avenidas de Porto Alegre. A cidade ficaria mais bonita e segura. (Maria de Lourdes Marza)

Drogas e criminalidade

As drogas são, hoje, o maior e mais rendoso negócio no Brasil, como já ocorre em outros países. É o que se deduz com essas matanças entre gangues que exploram o negócio. Enquanto muita gente comprar e pagar bem pelas drogas, sempre haverá alguém ou alguns dispostos a distribuir maconha, cocaína e heroína. Tem que combater também o vício. (Marco Antônio Ferrari, Canoas/RS)

Copa

Se o Brasil precisar do Neymar para ganhar da Costa Rica, então as coisas vão muito mal no nosso arraial! Depois que a Islândia (334 mil habitantes) empatou com a Argentina (43 milhões de egos) e o México ganhou da Alemanha, campeã do mundo 2014, os "grandes" do futebol botaram as barbas de molho! A Costa Rica (5 milhões de desamparados), rica só no nome, vai jogar com os pentacampeões do mundo, com seus 207 milhões de craques, mas sem o Neymar, o Brasil pode ficar à mercê da potência futebolística do Caribe! Craques, por enquanto, só de Portugal, México e da Islândia! (Paulo Sérgio Arisi, jornalista)