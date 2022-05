Os riscos que vêm da China

Professor da New York University Shanghai (China) e da Fundação Dom Cabral. É doutor em economia pela UFRJ

Em dois anos, a China adicionou uma economia do tamanho da brasileira ao seu mercado. Em janeiro de 2020, o PIB (Produto Interno Bruto) chinês era de US$ 16 trilhões. Agora, é de US$ 18 trilhões. Nesse meio-tempo, a economia brasileira, presidida pela equipe econômica mais incompetente da nossa história, andou de lado; o PIB brasileiro fechou 2021 totalizando US$ 1,6 trilhão.

A contribuição da China para o crescimento global é ordens de magnitude maior do que a dos outros países emergentes, com exceção da Índia. Em 1990, o PIB chinês era 1,3% do PIB mundial. Em 2013, bateu 10%. Hoje, é 19%. Ou seja, na China se produz e consome praticamente um quinto de tudo que é produzido e consumido no mundo. Em 2050, as maiores economias do mundo, em paridade de pode de compra, deverão ser a China, a Índia, os Estados Unidos e a Indonésia.

E é pela importância da economia chinesa para o crescimento global que a recente onda de lockdowns e desaceleração econômica preocupa.

A expectativa de crescimento para a economia chinesa era de 5,2% em janeiro. Caiu para 5% em março, 4,5% no meio deste mês, e já tem banco de investimento que estima que o PIB chinês vá terminar o ano abaixo de 4%. Mesmo que pare por aí, o crescimento chinês vai ficar bem abaixo da meta do governo no início do ano, que era de 5,5%.

Com o lockdown da cida- de inteira em Xangai e centenas de comunidades em quarentena em diversas províncias, a economia chinesa não tem como continuar no ritmo de crescimento do PIB do ano passado, quando o PIB aumentou em 8,1%.

Obviamente, a China não vai entrar em recessão. Mas a queda da demanda mundial por causa da desaceleração do país e, mais importante, os problemas logísticos em razão dos lockdowns podem afetar ainda mais a economia mundial nos próximos dois anos, ao menos. E, ainda assim, como já escrevi antes, é comum que superestimem a relevância econômica da China a curto prazo e subestimem o peso do país a longo prazo.

É bom lembrar que a saída da crise financeira mundial de 2008 se deu, em grande parte, pela locomotiva puxada pelo crescimento chinês. E não são só países exportadores de commodities que se beneficiam do aumento da demanda na Ásia. Como exemplo, em 2011, a União Europeia exportou € 126 bilhões para a China, 60% a mais que em 2008. Em 2021, foram € 223 bilhões.

Por um lado, a China deve adiantar alguns dos 102 megaprojetos que deveriam ser realizados no final do 14º Plano Quinquenal (2021-2025), o que aumentaria a demanda mundial. Mas, por outro, os riscos de a economia chinesa alimentar a estagflação mundial são maiores.

Entre os riscos de curto prazo, o principal é o apagão logístico pelos recentes lockdowns. As autoridades de Xangai e Ningbo, dois dos maiores portos do país, conseguiram mantê-los abertos (um feito e tanto, já que até supermercados foram fechados), mas a capacidade dos portos foi bastante prejudicada: o número de navios de carga esperando para desembarcar e receber mercadoria quase dobrou nas últimas semanas.

Todavia, o maior risco é mesmo a desglobalização. As relações políticas entre China, EUA e Europa estão bastante enfraquecidas. Isso traz o espectro da diminuição de importações chinesas, fechamento ainda maior do setor de serviços, atraso na integração dos mercados financeiros e menos fluxo de tecnologia e inovação.

Os lockdowns em Xangai não afetam somente quem mora na China, mas todos os consumidores mundiais. E pode ficar pior.