O investimento privado cresce

Pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia (FGV) e sócio da consultoria Reliance, é doutor em economia pela USP

Em 2021, o investimento no Brasil correspondeu a 20,8% do PIB, ou seja, da economia. Esse número foi obtido a preços constantes. Não foi, portanto, influenciado pelo encarecimento dos bens de investimento ocorrido após a recuperação em "V" da economia mundial no segundo semestre de 2020.

O nadir do investimento foi no 3º trimestre de 2017, quando atingiu 16,8% do PIB. Ou seja, após a nossa grande crise econômica de 2014 até 2016, o investimento cresceu quatro pontos percentuais do PIB.

Meu colega Manoel Pires, coordenador do Observatório de Política Fiscal do FGV-Ibre, acaba de divulgar uma série histórica do investimento do setor público desde 1947 (bit.ly/3vM9WSI). Entre 2017 e 2021, o investimento público ficou constante.

Ou seja, a elevação do investimento entre 2017 e 2021 foi do investimento privado.

De fato, meu colega do FGV-Ibre Gilberto Borça Jr., em um post no Blog do Ibre, documentou que um ponto percentual do PIB do aumento do investimento se deveu a uma questão puramente contábil, associada à alteração na forma de contabilização da operação de novas plataformas de exploração de petróleo no Brasil (bit.ly/3s2c8o6).

Ou seja, desde 2017 o investimento privado, a preços constantes e já descontando a superestimativa do investimento, fruto da alteração na forma de contabilizar das novas plataformas, aumentou em três pontos percentuais do PIB.

Há evidências de que, desde 2016, a rentabilidade das empresas tem subido. Segundo a base de dados da Economática, a geração de caixa das empresas abertas brasileiras como fração do faturamento -tecnicamente o lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização (Lajida), como fração do resultado operacional líquido (ROL)- subiu de 16%, em 2014, para 28%, em 2021. Entende-se, portanto, os motivos da elevação do investimento. Para as empresas abertas que constam na base da Economática, o investimento subiu de 2,6% do PIB em 2018 para 4% em 2021.

No passado recente, houve um outro ciclo de aumento do retorno do capital. Entre 1995 e 2004, o Lajida/ROL elevou-se de 12% para 27%, estabilizando-se, em seguida, em 25% de 2005 até 2007. De 1995 até 2007, o investimento das empresas abertas subiu de 1,5% do PIB para 6,7% do PIB, atingindo o pico de 7,8% do PIB em 2008.

Tudo sugere que as empresas, após nossa grande crise, se ajustaram, renovaram os ajustes na pandemia e estão rentáveis e prontas para elevar seus investimentos ainda mais.

Na segunda-feira passada (25), houve no Insper o lançamento do livro "Nós do Brasil, Nossa Herança e Nossas Escolhas", editado pela Record, de minha amiga e recém-empossada secretária do Desenvolvimento Econômico de São Paulo, Zeina Latif.

O objetivo do livro é abordar a nossa grande estagnação de 40 anos - entre 1980 e 2021, o produto per capita da economia brasileira cresceu ao ritmo de 0,7% ao ano, e a produtividade do trabalho, a 0,6%.

Após o primeiro capítulo, em que os números e os principais fatos econômicos são apresentados, Zeina passa a tratar do tema em um corte transversal, olhando de inúmeros pontos de vista.

Temas como o atraso educacional, raízes históricas, Judiciário, nossas instituições democráticas, as Forças Armadas, a cidadania falha, a falta de uma classe média, os problemas do serviço público, a imprensa e finalmente nossos departamentos de ensino e pesquisa em economia, com um peso imenso de correntes de tradição heterodoxa.

Trabalho interdisciplinar, com erudição, sustentado na melhor literatura moderna. Leitura obrigatória para quem deseja entender como chegamos aqui.