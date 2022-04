Bancos brasileiros vão na contramão dos gigantes globais (ainda bem!)

A lógica do mercado é clara: quando se aumentam os juros, os bancos saem ganhando. Os donos do dinheiro vão cobrar mais pelos empréstimos e lucrar mais no caminho. Mas a realidade está aqui para desafiar o raciocínio simples, derrubando papéis dos grandes bancos dos Estados Unidos justamente quando o país subiu as taxas de juros pela primeira vez desde 2018.

Para quem estiver voltando de uma temporada em Júpiter, temos uma guerra e uma pandemia de vírus letal em curso, impactando, logicamente, a economia global em 2022, acelerando a inflação e tumultuando seu controle.

O S&P 500, principal indicador do mercado de ações do mundo, registra uma queda de cerca de 8% só neste ano. Já o índice Dow Jones US Banks (que reúne 57 instituições financeiras dos EUA e do Canadá) tomou um tombo de mais de 13% no período.

Grandes bancos de atuação global estremecem com sua exposição às economias do Leste Europeu. Desde o início da guerra na Ucrânia, essas instituições financeiras estão contabilizando perdas e tentando desmontar operações que dependiam, por exemplo, de capital russo.

Em seus balanços divulgados na semana passada, Goldman Sachs e Wells Fargo foram alguns dos que decepcionaram analistas, com resultados aquém do esperado.

A desaceleração econômica prevista para os Estados Unidos traz consigo a perspectiva de menos empréstimos e financiamentos, impactando os múltiplos do setor, como lembra Leonardo Cardoso, estrategista da Brazen Capital, gestora de investimentos internacionais.

Assim, ao mesmo tempo que o banco central dos EUA (Federal Reserve, ou Fed) aumenta a taxa de juros na maior economia do planeta, seus bancos sofrem.

Mas, aqui no Brasil, onde provavelmente você investe a maior parte, se não a totalidade, dos seus recursos, a história é outra e vai na contramão dos gigantes globais.

Isso também é um pouco de novidade. Apesar de nossas agigantadas dimensões (territorial e econômica), o Brasil representa menos de 1% do mercado de capitais mundial. Com isso, nosso comportamento costuma ser como de uma small cap (empresas com menor valor de mercado e liquidez, cujas ações sofrem alta volatilidade).

Tradicionalmente, quando o mercado global cai, o nosso afunda. Quando sobe, a gente voa. Mas não é isso que está acontecendo.

A busca por commodities (o nosso forte) e a demanda por mercados emergentes por parte de quem quer correr um pouco de risco trouxe muito dinheiro estrangeiro para nossa Bolsa neste ano. Mais de R$ 64 bilhões nos três primeiros meses, para ser mais preciso.

Foi desse jeito que nosso principal índice, o Ibovespa, subiu 11,7% em 2022. E, como os grandes investidores não querem correr risco à toa, seus investimentos no Brasil estão indo justamente para". os bancos.

O IFNC, índice que reúne as principais empresas do setor financeiro do Brasil (como Itaú, B3, Bradesco e Banco do Brasil), decolou, subindo 18,5% desde o início de janeiro. Outros índices setoriais, como da indústria, do setor imobiliário e de energia elétrica, tiveram desempenhos bem piores, com variações de - 5,5%, 6,7% e 14,8%, respectivamente.

Assim, ainda que o mercado global não tenha seguido a lógica tradicional, o brasileiro que fez o "arroz com feijão" e apostou nos bancões na hora em que os juros começaram a subir agora colhe os louros. E há analistas apontando que essas ações ainda têm espaço para subir até o fim do ano, com mais aumento de juros no radar.

Ter diversificação, inclusive geográfica, dos seus investimentos é sempre uma boa pedida. Mas é importante notar como as mesmas variáveis vão impactar cada mercado de forma diferente, para calibrar corretamente sua carteira e sua exposição aos diferentes riscos.