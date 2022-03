Engenheiro com especialização em finanças e MBA na Universidade Columbia, é presidente do Instituto Mises Brasil

O declínio das ideias socialistas por estas bandas tem promovido uma cerimoniosa procissão de socialistas das vertentes menos puristas para se autoproclamarem "liberais", como ilustram artigos recorrentes nesta Folha. Constrangidos por décadas de desastre, restou-lhes abandonar, por sobrevivência, o rótulo original e adotar roupagem moderna de aluguel. A escolha foi o liberalismo em ascensão.

Como dizia Schumpeter, é "um supremo elogio, ainda que não proposital, que os inimigos do sistema de livre-iniciativa decidam confiscar o termo liberal para significar o contrário do que representa". Ao espremer o pseudoliberal -que chamarei de Fabiano-, sai um conteúdo avermelhado indistinguível da social-democracia.

"Liberalismo" para o Fabiano é algo como vestir fantasia de índio em um Carnaval financiado com dinheiro público. E sempre com direito a apito do "papai-Estado" que, espera, magicamente vai prover as coisas essenciais (segundo o Fabiano, o Estado "encontra" ou "inventa" dinheiro) e servirá de instrumento para redesenhar a sociedade em prol de seus "nobres" objetivos.

Roberto Campos dizia que todo cidadão com formação marxista parece um francês falando tupi-guarani quando se torna liberal. "Anauê, je suis liberô, ce billet est vrai!".

E o que é o liberalismo? Segundo Ludwig von Mises (Liberalismo, LVM Editora), os pensadores do século 18 e início do século 19 formularam um programa que serviu de guia para políticas públicas na Inglaterra e nos Estados Unidos, e depois no resto do mundo.

Ainda que não tenha sido completamente implementado, a breve supremacia das ideias liberais mudou a face do planeta. É baseado na ideia de que a sociedade civil é basicamente autorregulada quando os cidadãos são livres para agir dentro das fronteiras de seus direitos individuais: o "laissez faire, laissez passer". É muito mais abrangente que a economia ou o livre mercado, pois centra-se nas pessoas comuns e em sua busca por felicidade e prosperidade.

Por que brigar pelo nome liberal? Para manter uma coerência conceitual ao lidar com a história intelectual. Segundo a classificação de tipos ideais weberiana, há uma linha coerente em Locke, Hume, Smith, Jefferson, Burke, Turgot, Bastiat, Nabuco, Cairu, Mises, Campos e o liberalismo contemporâneo brasileiro. Mas o Fabiano gostaria, social-democraticamente, de substitui-la por uma interseção dos conjuntos formados por Keynes, Popper, Mill, Rawls e Merquior.

O foco passaria à supremacia da "expressão individual" e de uma "igualdade" imposta de cima para baixo, que difere integralmente da igualdade perante a lei. O conceito fundamentalmente liberal de propriedade privada (e da liberdade de seu uso) seria omitido em prol do chamado "bem comum", das decisões centralizadas e do intervencionismo. O liberalismo seria diluído a ponto de perder a significância. Não existiria consenso a respeito do campo de atuação do Estado. O golpe não vingará.

Toda a discussão sobre "liberalismo" da turma do Fabiano é sobre o que o presidente falou ou o que o Lula defende. O costume de supervalorizar o chefe do Executivo revela seu DNA iliberal -a velha dependência de um "pai do povo". Já deveriam saber que do Executivo só vem mesmo casuísmo: um plano setorial aqui, um aumento de alíquota acolá, um decretozinho proibitivo aqui, um segura-preço ali...

Os liberais têm um sedimentado programa para o país e seguirão buscando as vias políticas para tocá-lo, com foco no Congresso e casas legislativas, onde as mudanças estruturais são negociadas. Contudo, devem ocupar todos os espaços possíveis na administração pública. A lacração virtual pode ficar com os Fabianos de sofá, cada vez mais politicamente corretos e próximos ao PT.