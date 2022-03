'Carry trade' favorece o real

Engenheiro com especialização em finanças e MBA na Universidade Columbia, é presidente do Instituto Mises Brasil

Mesmo após o aumento do dólar nesta semana, o real permanece na liderança entre as moedas emergentes com melhor desempenho em 2022. É boa notícia.

Ao contrário do que alegam os desenvolvimentistas empedernidos, uma política deliberada de desvalorização da moeda nacional é incapaz de gerar prosperidade para o país como um todo. Ao contrário, o cidadão comum perde poder de compra, e o país fica mais pobre em moeda forte. Pergunte a um cidadão da Venezuela, do Zimbábue, ou mesmo da Argentina ou Turquia...

É, portanto, positivo que o real tenha voltado a encontrar uma âncora, reflexo da atitude recente do Banco Central, que abandonou sua inflacionária política de juros negativos (Selic abaixo da inflação). Depois de um longo período de complacência com a inflação, o BC deve subir a Selic nesta quarta (16) para 11,75% ou 12%, posicionando os juros de curto prazo firmemente acima do IPCA, que tem rodado acima de 10% ao ano por meses seguidos.

Muito pior do que juros mais altos é a corrosão do salário e poupança da população pela inflação descontrolada.

Neste ano, o Brasil voltou a ser um dos preferidos para o "carry trade", um poderoso mecanismo de negociação de capital internacional que premia moedas com boas perspectivas e políticas monetárias sólidas. O mercado de "forex" (câmbio de moedas) é o maior do mundo, com volume diário acima de US$ 5 trilhões (ou cerca de US$ 2 quatrilhões por ano, quase cem vezes o PIB dos Estados Unidos). Boa parte dessas negociações é de "carry trade".

No "carry trade", o investidor toma dinheiro emprestado em uma moeda de juros baixos, ou moeda de funding (por exemplo, o dólar, o euro, o iene), e investe em uma moeda cujos títulos paguem juros altos (moeda-alvo). Quando o título vence, o investidor converte seus recursos de volta para a moeda de funding e paga o empréstimo. O lucro do investidor é a diferença entre os juros recebidos no título e os juros pagos sobre o empréstimo.

Segundo a teoria tradicional das finanças ("paridade de juros"), o lucro esperado dessa estratégia deveria ser zero, pois a desvalorização esperada da moeda-alvo equaliza os juros recebidos e os juros pagos. Por outras palavras, os juros mais altos obtidos na moeda-alvo apenas refletem seu maior risco de desvalorização. Mas o consistente histórico de lucros realizados pela estratégia de "carry trade" continua a desafiar a teoria tradicional.

O "carry trade" tem se voltado para o real pois há uma clara divergência entre as políticas do BC e dos demais bancos centrais. O BC agiu primeiro e já está com juros acima da inflação (cerca de 6% de juros reais para prazo de um ano). O Fed e o Banco Central Europeu apenas agora se movimentam para aumentar timidamente suas taxas de juros, que, por sua vez, permanecerão abaixo da inflação por período bastante prolongado.

Muitos criticam equivocadamente o "carry trade" por ser arisco e apenas prover capital de curto prazo. Mas capital é capital, e são inegáveis seus benefícios no fortalecimento da moeda quando os fundamentos estão bons.

Todo país tem a taxa de juros que merece, que reflete a (ir)responsabilidade de suas políticas fiscais e monetárias. O país deficiente em criar e manter capital nacional precisa dispor de todo o capital possível ao longo do tempo. Ao determinar taxas irrealisticamente baixas e promover inflação, um banco central afugenta os capitais estrangeiro e nacional, que levam consigo o potencial de crescimento de emprego e renda.

Quando as políticas monetárias sensatas voltam a vigorar como agora, a inflação tende a baixar, o "carry trade" fortalece a moeda nacional, e o capital de longo prazo volta. Pelo menos, claro, até a próxima crise.