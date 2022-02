'Wokeism', o exagero dos despertos

Engenheiro com especialização em finanças e MBA na Universidade Columbia, é presidente do Instituto Mises Brasil

Na antiga Grécia, antes mesmo de Platão e Aristóteles, o conceito de "isonomia" foi consagrado como o mais perfeito ideal político. A isonomia foi o antídoto que a democracia grega encontrou contra a tirania e o governo aristocrático, regime de privilegiados que detêm mais direitos que os demais. Demóstenes, grande orador, exaltava a isonomia, aplicável a todos, que "invalida qualquer lei que não afete os cidadãos igualmente".

Naquele momento, no entanto, mulheres e escravos permaneceram como "subcidadãos", sem direito a voto. Mas o ideal político dos gregos perdurou e se espalhou lentamente, sob a alcunha de "igualdade perante a lei". A humanidade amargou 2.400 anos para que a isonomia passasse a vigorar no mundo livre. Agora, depois de pouco mais de cem anos, estamos deturpando o conceito e passando dos limites, com o "wokeism".

A palavra "woke" (ou "desperto") significa "alerta e consciente contra preconceito e discriminação na sociedade". É saudável e imprescindível que todos tenhamos empatia com os indivíduos marginalizados, injustiçados, humilhados. É meritório, portanto, estar "woke". No entanto, é um problema aplicar sistematicamente a doutrina do "wokeism", que santifica o vitimismo e atribui culpa automática baseada no tom de pele, gênero, orientação sexual, ou status social.

Sua premissa pode ser traduzida assim: sempre que houver uma proporção de cargos de liderança distintas da população, ou diferenças de renda, necessariamente é devido à discriminação.

O "wokeism" é descendente do marxismo e de sua filosofia do ressentimento contra os "opressores" ricos. Mas é ainda pior, pois propõe um igualitarismo radical, que transborda do ressentimento ao ódio. Não se baseia em respeito, cordialidade, tratamento justo, gentileza, imparcialidade. É uma atitude de fúria contra um certo "poder social percebido", que descamba para caça às bruxas, censura, cancelamentos e humilhações públicas, tema discutido aqui nas duas colunas anteriores.

Ao olhar as pessoas como peças de Lego que compõem um aglomerado de uma classe identitária -não como um indivíduo responsável por suas ações-, há uma desumanização, que suprime a empatia e libera a verve descontrolada. E não se endereça o problema do marginalizado, pois um mero tuíte não promove mudança concreta. O ódio ao rico é maior que a empatia ao marginalizado.

O ideal do igualitarismo é, por definição, incompatível com a isonomia. A sua busca é uma distopia abominável, como ilustrou o escritor americano Kurt Vonnegut no início do conto "Harrison Bergeron": "O ano era 2081 e todos eram finalmente iguais, não apenas perante Deus e a lei. Eram iguais em tudo. Ninguém era mais inteligente, bonito, forte ou rápido que os demais. Foi uma conquista das emendas 211, 212, e 213 da Constituição...".

É fácil perceber que, no dia seguinte a um distópico igualitarismo material forçado, todos voltariam a ser diferentes. Indivíduos livres nunca serão iguais; e indivíduos iguais nunca serão livres. Os adeptos do "wokeism" não percebem as consequências desastrosas do igualitarismo. A natureza humana, tão desprezada pelo "wokeism", evidencia que os indivíduos possuem distintas disposições a trabalhar, preferências de profissão, talentos, aspirações...

O "woke" se vê como defensor de "justiça social", mas, como dizia Hayek, toda vez que se agrega "social" a outra palavra, o novo termo passa a significar o contrário. De fato, propõe-se um justiçamento revanchista em prol de um grupo seleto.

Há na verdade uma classe com direitos distintos, geradora de inequidades e legitimada em lei. É o Estado, que pode suprimir liberdades individuais, esbulhar propriedade e imprimir dinheiro para si. Mas curiosamente essa classe não é foco dos despertos.