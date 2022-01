Transforme sonhos em realidade

Planejadora financeira CFP (“Certified Financial Planner”), autora de “Finanças Pessoais: O Que Fazer com Meu Dinheiro”

Você tem algum sonho que nunca foi realizado? Ou um projeto que ficou pelo caminho e não foi concluído? A falta de dinheiro tende a ser uma boa desculpa, mas nem sempre justifica.

Para que as metas não fiquem apenas no papel, ou na sua cabeça, adote uma técnica utilizada por empresas bem-sucedidas para gerenciar projetos.

A palavra Smart significa inteligente e forma um acrônimo dos adjetivos Specific (específico), Measurable (mensurável), Achievable (realizável), Relevant (relevante) e Timely (limite de tempo). O método pode ser adotado para aprendermos a definir metas e objetivos para transformar sonhos em realidade.

Específica: Uma meta específica tem foco, estabelece com clareza o que se pretende e como será atingida, proporciona o fácil entendimento das pessoas envolvidas no projeto. Em vez de dizer "reduzir dívidas", uma meta específica diria: "Quitar o saldo devedor de R$ 2.000 do cartão de crédito em cinco meses". Essa meta não estará completa se não definir como será atingida, de onde virá o dinheiro para quitar a dívida. Um exemplo seria: "O cartão não será mais utilizado a partir de janeiro; a amortização da dívida será gradual, de R$ 500 por mês, no período de janeiro a maio, e o dinheiro virá da redução das despesas com restaurantes e supérfluos".

Mensurável: É necessário mensurar o progresso e observar o avanço em relação ao que se deseja atingir, encontrando motivação para continuar e atingir a meta. Exemplo: "Comprar um computador de R$ 2.300. Para acumular esse capital, investiremos R$ 280 mensais em renda fixa, com juros líquidos mensais de 0,85% durante oito meses, de março a novembro". Assim, será possível acompanhar quanto dinheiro está disponível e quanto falta para atingir a meta.

Realizável: Estabeleça metas desafiadoras, porém possíveis de serem cumpridas. Lembre-se de que seu planejamento estabelece mais de uma meta e que uma concorre com as outras. Exemplo: "Aumentar a capacidade de poupança para 20% da renda mensal a partir de fevereiro". Para alcançar a meta, decidam em conjunto que despesas serão reduzidas ou cortadas de forma a criar o excedente de caixa que se deseja acumular.

Relevante: Estabeleça metas que tenham significado para toda a família. Se a meta for realmente importante, haverá motivação para alcançá-la. É provável que você descubra que as metas mais difíceis são mais facilmente atingíveis dos que as fáceis. O que te move em direção a ela é o significado, a importância dela na sua vida. Se uma nova renda não estiver disponível para alcançar o objetivo, será necessário fazer cortes no seu orçamento atual. Analise seu orçamento atual e verifique que itens podem ser reduzidos ou eliminados.

Tempo: Defina em quanto tempo a meta deve ser atingida para que ela tenha o sentido de urgência. Estabeleça data de início e término de cada objetivo, assim você se programa mentalmente e operacionalmente para trabalhar em direção a ele. Lembre-se de que a meta deve ser atingível no prazo determinado. Não adianta definir a meta de acumular R$ 100 mil em dois anos se sua renda mensal for de R$ 5.000. Se sua capacidade de poupança for de 30% da sua renda (R$ 1.500/mês) e supondo uma rentabilidade líquida mensal de 0,65%, o montante de R$ 100 mil será atingido em cerca de quatro anos e meio.

Em resumo, trata-se de definir o quê, como, quem, quando e quanto. Garanta que você terá o que celebrar daqui a 12 meses e que as metas serão atingidas ou estão muito bem encaminhadas.