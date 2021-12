Olhando para frente e para trás

Pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia (FGV) e sócio da consultoria Reliance, É doutor em economia pela USP

Última coluna do ano. Momento em que faço o balanço do cenário que tracei no final do ano anterior (2020) para este que se encerra, 2021. E em que desenho o cenário para o ano que se inicia. Pensava que o crescimento seria de 3,6%. Deve ser de 4,6%. A volta em 'V' da economia após a parada súbita no segundo trimestre de 2020 continuou até o primeiro trimestre de 2021. Em seguida a economia andou de lado.

Mas o crescimento do primeiro trimestre foi suficiente para sustentar uma forte recuperação da economia, revertendo integralmente as perdas da pandemia; no quarto trimestre de 2020 a economia rodou provavelmente 0,6% acima da posição no mesmo período de 2019, último trimestre antes da epidemia.

A variável com pior desempenho foi a inflação. Avaliava que o IPCA fecharia o ano em 3,5%, e baterá em 10%. Erro de projeção de 6,5 pontos percentuais. Por volta de 2,5 p.p. do erro deveram-se ao choque de energia, em consequência da falta de chuvas. Outros 2,5 p.p. deveram-se ao choque de bens industriais, causado por todos os problemas com as cadeias globais de produção. Tema de que tratei inúmeras vezes neste espaço. O 1,5 p.p. que resta deve-se a uma reversão do choque de alimentos de 2020 muito mais lenta do que eu esperava, causada também pela quebra da safra brasileira em função do clima muito seco.

Para 2022, estimo que o crescimento seja na casa de 1-1,5%. Nosso cenário contempla crescimento de 0,6% no quarto trimestre de 2021 ante o terceiro. Esse crescimento gerará um carregamento estatístico, de 2021 para 2022, de 0,7%. Isto é, se o crescimento nos quatro trimestres de 2022 for zero, a economia operará no mesmo nível do quarto trimestre e este será 0,7% acima da média de 2021.

O ciclo de Selic irá até 11,5-12%, o que produzirá juro real na casa de 6-6,5%, em função de nosso cenário de 5,5% de inflação em 2022. Como considero que o juro real neutro, aquele que nem contrai nem expande a demanda, é da ordem de 3%, o juro real praticado em excesso ao juro neutro em 2022 será de aproximadamente 3 pontos percentuais. Contração monetária de 3 p.p. retira cerca de 0,7 p.p. de crescimento.

Assim, o carregamento de 2021 para 2022 será de 0,7%, e a contração monetária retirará 0,7 ponto percentual da atividade. O crescimento, considerando esses dois fatores, ficaria no zero a zero.

Mas aí temos que lembrar o orçamento extrateto aprovado pelo Congresso, de aproximadamente R$ 100 bilhões, gerará expansão fiscal. Soma-se a isso o aumento do investimento dos estados, que têm dinheiro em caixa -a receita de ICMS subiu em 2021, em termos reais, 16% ante 2019-, e é difícil o crescimento em 2022 ser menor do que 1%.

Em 2022, teremos novamente a política monetária com o pé no freio e a política fiscal com o pé no acelerador. Não será a primeira vez.

Para o câmbio deve haver alguma descompressão nos próximos dois meses, em função da aprovação da PEC dos Precatórios e do fechamento do Orçamento de 2022. Saber o tamanho da conta retira uma parcela do risco.

A valorização que pode ocorrer no início do ano não deve ser mui- to acentuada, pois parcela significativa da desvalorização desde junho passado deveu-se ao fortalecimento do dólar frente às demais moedas, em seguida à antecipação do cronograma de subida da taxa de juros nos EUA em função da enorme surpresa inflacionária americana.

Ao longo do ano, com a corrida eleitoral, o risco deve aumentar. Minha hipótese é a de que no final do ano, independentemente de quem vença a eleição, devemos iniciar um novo período de descompressão do câmbio, em função da retomada da agenda de ajuste fiscal com o novo governo.