Erros e acertos financeiros

Planejadora financeira CFP (“Certified Financial Planner”), autora de “Finanças Pessoais: O Que Fazer com Meu Dinheiro”

Mais um ano termina, e este foi bem diferente, não é mesmo? O que não muda é a nossa vontade de refletir sobre o que acertamos e o que erramos durante o ano. Vou listar algumas decisões financeiras boas e outras ruins, torcendo para que a sua lista tenha mais acertos, sinal de que está usando o dinheiro a seu favor.

Acertos

Fazer planejamento financeiro, controlar as despesas, estabelecer prioridades e limites. Planeje primeiro a vida, depois as finanças para assegurar que vai gastar bem o seu dinheiro. A felicidade, que todos queremos, não está no dinheiro, está no que decidimos fazer com ele.

Manter uma reserva financeira para emergências. Saber que tem dinheiro para enfrentar as adversidades te deixará tranquilo para encontrar soluções e resolver os problemas. A reserva será o "seu banco" na hora do aperto.

Pensar e planejar antes de assumir dívida. Antes de se endividar, faça um bom planejamento para definir com que dinheiro vai pagar o empréstimo, que despesas serão reduzidas ou eliminadas para encaixar o novo compromisso no orçamento.

Pagar a si mesmo em primeiro lugar, não esperar sobrar para investir nos seus projetos de vida. As sobras ficam para os supérfluos.

Encontrar o equilíbrio para cuidar do presente e do futuro. Poupe um valor que não seja muito, que sacrifique o presente; nem pouco, que comprometa a qualidade de vida no futuro; o suficiente, para viver a vida que deseja.

Investir sempre com um propósito. Definir a razão de investir incentiva a poupança e ajuda a escolher o investimento mais adequado. Estude e amplie seus conhecimentos sobre investimentos. Assim, terá capacidade de discernimento e senso crítico para avaliar o que serve e o que não serve para você.

Erros

Contrair dívida para financiar consumo. Planeje a vida, faça um bom orçamento, tenha uma reserva financeira, use crédito só para evoluir e formar patrimônio.

Desrespeitar seu perfil de risco nos investimentos. Respeite o seu perfil de investidor ciente de que não existe investimento sem risco. Não assuma riscos se não tiver conhecimento e não estiver disposto a colocar parte do seu capital em risco.

Acreditar em propaganda enganosa que oferece retorno garantido, livre de risco, lucros exorbitantes em poucos dias, promessa de ganhar dinheiro sem sair de casa e convite para investir despreocupado durante a crise. Fortes indícios de golpe. Lembre-se de que, quando a esmola é demais, o santo desconfia.

Usar o cartão de crédito para gastar mais do que pode e depois parcelar a fatura do cartão. O limite do cartão é o que cabe no seu bolso, não o que lhe foi concedido. Reduza a quantidade de cartões e o valor dos limites, que sejam adequados à sua realidade financeira.

Colocar uma linha denominada "cartão de crédito" no orçamento. Ele é apenas um meio de pagamento. Lance cada uma das despesas efetuadas na categoria à qual pertence e avalie se está gastando bem o seu dinheiro, com as coisas que realmente importam.

Apaixonados, marcaram o casamento, mas ainda não conversaram sobre dinheiro? Sabem pouco da vida financeira um do outro? O casamento muda sua vida, e suas finanças também. Não deixe essa conversa para depois.

Acrescente um novo propósito à lista de decisões assertivas, ajuste outros e exclua ao menos dois comportamentos ruins com os quais se identificou.

O ano que termina não foi fácil, mas proporcionou oportunidades de aprendizagem, individual e coletiva. Uma reflexão retrospectiva dos nossos erros e acertos nos permitirá fazer melhor em 2022. Que tenhamos todos um feliz ano novo!