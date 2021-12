Liderança aos berros

Professor da New York University Shangai (China) e da Fundação Dom Cabral. É doutor em economia pela UFRJ

"Para dar ciência à comunidade, anunciamos que George Perez tem câncer de pâncreas em estágio avançado e decidiu que vai deixar a natureza tomar seu curso."

Para quem não o conhece, Perez é um dos mais importantes artistas de quadrinhos de super-heróis da história. E é um ídolo para mim e muitos outros. Não me inspiro nele somente porque é bom no que faz e porque adoro quadrinhos.

Digressão: no fundo, sou professor da NYU (Universidade de Nova York) por causa de gibis; foi para traduzir as histórias da Liga da Justiça, cujas revistas eu comprara no idioma original a muito custo, que aprendi inglês -não fiz cursinho ou intercâmbio.

George Perez é muito mais que um artista. É uma boa pessoa. E, se você olhar ao redor, poucas coisas são mais importantes que estar cercado de pessoas decentes, seja na vida pessoal, seja na profissional.

Infelizmente, vivemos numa sociedade competitiva em que o sucesso não tem muita relação com a qualidade do caráter. É comum vermos líderes que gerenciam suas empresas através do medo e cuja forma de se comunicar com subordinados é aos berros (dá até para chegar à Presidência da República assim).

Ambientes de trabalho estão cheios de colegas que passam o dia inteiro reclamando ou criticando os outros. Abusos verbais ainda fazem parte do cotidiano. E isso vale mesmo em ambientes não empresariais. É comum vermos professores que só criticam alunos e que só querem sugar os orientados, usando-os como funcionários não remunerados nos seus projetos de pesquisa e descartando-os assim que não são mais úteis.

"Não se preocupe, Perez não vai parar de assinar autógrafos e desenhar para os fãs até o último ser atendido", foi o que me disse seu agente, numa convenção de quadrinhos, depois que vi a fila enorme de gente esperando pelo artista.

"Mas vai demorar, pois George dá atenção a cada fã; não vai simplesmente assi- nar seu nome e chamar o próximo", completou ele.

Além de tratar com respeito cada um dos seus fãs, em qualquer leilão de arte para ajudar alguma organização, é líquido e certo que ele doe um dos seus desenhos. Ele apoia vários artistas que estão começando, sempre com uma palavra ou uma dica preciosa sobre a carreira. Seus pares só têm coisas boas a falar dele. Assim como os fãs.

Na NYU, onde no departamento de finanças e negócios há cinco Prêmios Nobel em Economia, a primeira coisa que um deles me disse foi: "Se você conhecer um colega arrogante, que só sabe reclamar e que torna o ambiente de trabalho ruim, fuja e nem pense em escrever com ele ou ela. É furada".

Entendi na hora. A razão? Já fui um desses péssimos colegas. Aprendi a lição da forma mais dolorosa possível. Trabalhava numa instituição de ensino no Rio que precisava de um mestrado por causa da regulação. Eu era o professor que mais publicava, de longe, e o único que o fazia em periódicos internacionais. Mas fui demitido.

Todavia, não posso criticar a instituição. Eu era um chato, apontando problemas em tudo, desde os computadores desatualizados até a falta de softwares básicos para fazer pesquisa. Qualquer falha da instituição era motivo de criticá-la, pois, afinal, eu queria que a universidade magicamente virasse uma organização de ponta.

E na sua empresa? Vale a pena perder tempo com colegas que nunca querem construir nada? A vida é muito curta para se rodear de gente chata e destrutiva. Liderança aos berros é coisa do passado. Mas só cabe a nós mudar.