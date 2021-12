Poupança volta a pagar 0,5% ao mês

Planejadora financeira CFP (Certified Financial Planner), autora de "Finanças Pessoais: o que fazer com meu dinheiro"

O Copom determinou um novo aumento de 1,5 ponto percentual, e a Selic subiu para 9,25% ao ano. Assim, o gatilho da rentabilidade da poupança foi acionado e o investidor voltará a ser remunerado por uma taxa prefixada de 0,5% ao mês, mais a variação da TR, que está zerada desde 2018.

Recordando a regra: o gatilho é Selic de 8,5%; se igual ou superior a 8,5%, a rentabilidade será de 0,5% ao mês mais TR; se inferior a 8,5%, será de 70% da Selic.

Esse é um cenário ruim para os investidores da poupança, já que a rentabilidade prefixada equivalente a 6,17% ao ano é pouco competitiva perante a taxa básica de juros, que se encontra em trajetória ascendente em razão da inflação, também crescente.

O que complica ainda mais a competitividade da poupança é que a Selic deve se manter em patamar de dois dígitos, acima de 10% ao ano, por um bom tempo. Quanto mais tempo perdurar esse cenário, menos competitiva será a rentabilidade da poupança em relação a outros produtos de renda fixa, tão conservadores quanto a poupança.

Um CDB-DI (Certificado de Depósito Bancário), por exemplo, pode remunerar 100% (ou mais) do CDI, com liquidez diária e garantia do FGC (Fundo Garantidor de Créditos), mecanismo que também garante os depósitos em poupança. Mesmo depois do Imposto de Renda, os rendimentos líquidos do CDB serão superiores aos da poupança.

Um exemplo numérico para conferir, supondo o CDI igual à Selic e estável em 9,25% ao ano. Em 12 meses, após IR de 17,5%, o CDB pagará rentabilidade líquida de 7,63%, ante 6,17% da poupança.

Se o provável cenário de novo aumento na Selic ocorrer na próxima reunião, a Selic (e o CDI) subirá para 10,75% ao ano, aumentando significativamente a diferença em relação à poupança, que permanecerá prefixada em 6,17% ao ano.

Além das aplicações em depósitos bancários, os investidores podem avaliar investir em títulos públicos federais, que, apesar de não serem protegidos pelo FGC, são considerados livres do risco de crédito.

No portal do Tesouro Direto, o investidor encontra algumas alternativas. O Tesouro Selic remunera 100% da taxa Selic, sendo a opção mais adequada para os investidores conservadores com baixa tolerância ao risco de oscilação de preços.

Quem gosta de saber exatamente quanto vai ganhar, disposto a esperar o vencimento do título para garantir a remuneração contratada, pode se interessar pelo Tesouro Prefixado 2024, por exemplo, que oferecia rentabilidade ao redor de 11% ao ano na semana passada.

Quem tem horizonte mais longo e tem o objetivo de proteger o capital contra a inflação talvez se interesse pelo Tesouro IPCA 2026, um título que corrige o valor aplicado pela variação do IPCA e acrescenta uma taxa real de juros, na faixa de 4,90% ao ano, aos investidores que podem esperar a data do vencimento do título.

E não se trata apenas de ganhar mais do que a poupança, mas de defender o capital contra a inflação, que continua muito alta. Quem permanece na poupança deixa de ganhar mais e perde poder de compra para a inflação de 10,74% acumulada em 12 meses (até novembro).

As expectativas registradas no relatório Focus do Banco Central sugerem que a Selic permanecerá elevada, com dois dígitos, durante todo o ano de 2022. Significa que a perda dos investidores que permanecerem na poupança não será passageira.

Esse contexto merece a reflexão e, quiçá, a decisão de investir ao menos parte do capital em ativos mais rentáveis e não especulativos, respeitando o perfil conservador dos investidores que buscam na poupança um lugar percebido como seguro. Não contra a inflação...