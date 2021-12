Planejadora financeira CFP (Certified Financial Planner), autora de "Finanças Pessoais: o que fazer com meu dinheiro"

Quem tem renda tributável, todas as pessoas com vínculo empregatício que trabalham no setor público e privado, está acostumado com a costumeira mordida do leão, o recolhimento do Imposto de Renda na fonte.

Os contribuintes com faixa de renda mais elevada sabem que o imposto pago durante o ano será insuficiente, o leão quer mais, e já se preparam para uma mordida adicional, no primeiro quadrimestre do ano, quando for feita a declaração do Imposto de Renda. Trago duas estratégias que precisam ser implementadas antes que o ano acabe para reduzir o valor do imposto a pagar em 2022, sobre os rendimentos de 2021.

A primeira permite adiar o pagamento do imposto sobre parte dos rendimentos. Para contar com esse incentivo fiscal, a pessoa deposita recursos em plano de previdência privada aberto, do tipo PGBL, ou em plano fechado, com características semelhantes.

Além de adiar o pagamento do imposto, o contribuinte poderá reduzir a alíquota do imposto dependendo do regime de tributação escolhido. Quem escolhe o regime de tributação definitiva que adota a tabela regressiva de alíquotas deixará de pagar cerca de 27,5% de IR em 2022. Se os recursos forem mantidos no plano por dez anos, pagará 10% de imposto no resgate ou no benefício de renda.

Quem escolhe o regime tributável da tabela progressiva de alíquotas adia o pagamento do imposto, mas não reduz a alíquota.

O incentivo fiscal é limitado a 12% da renda tributável e restrito aos contribuintes que (1) utilizam a declaração completa do Imposto de Renda e (2) contribuem para o Regime Geral da Previdência Social (INSS) ou o Regime Próprio de Previdência Social (funcionários públicos).

Atenção! O limite de 12% não se aplica à renda total do contribuinte, mas somente à renda tributável; os rendimentos isentos e os tributados exclusivamente na fonte não compõem a base de cálculo do valor que pode ser diferido na declaração.

Estime sua renda tributável de 2021, verifique quanto foi depositado em planos dessa natureza durante o ano e faça um depósito adicional, antes que o ano acabe, observado o limite de 12% da renda tributável.

Se descobrir que já investiu mais do que o limite permite, não cometa esse erro novamente, pois pagará imposto duas vezes sobre o valor excedente, no ano em que o diferimento foi glosado e no resgate.

A segunda estratégia que permite reduzir o valor do Imposto de Renda é a de doar parte do tributo, destinando o dinheiro para instituições assistenciais credenciadas pelo governo.

Quem tiver recursos disponíveis em caixa poderá doar, até o fim deste ano, até 8% do imposto e escolher a quem e quanto doar, observados os limites definidos pela Receita Federal: até 6% para projetos que utilizam a lei de Incentivo Federal à Cultura (Lei Rouanet), Lei de Incentivo Federal ao Esporte, Lei do Idoso, Audiovisual e Estatuto da Criança; e até 2% a dois programas do Ministério da Saúde, 1% para o Pronas, ações na área de oncologia, e 1% para o Pronon, instituições que atendem pessoas com deficiência.

Quem não tiver recursos disponíveis agora não perderá a chance de doar, poderá fazer isso no próximo ano, utilizando a declaração completa, doando até 3% do imposto aos Fundos de Amparo à Criança e ao Adolescente.

Não deixe de doar mesmo que tenha restituição de imposto. Se na apuração final dos números da declaração houver restituição, o valor destinado às doações incentivadas será adicionado ao valor a ser restituído.