Papo sério antes do casamento

Planejadora financeira CFP (Certified Financial Planner), autora de "Finanças Pessoais: o que fazer com meu dinheiro".

Lu e Léo estão convencidos que encontraram suas almas gêmeas, a pessoa com quem querem passar o resto de suas vidas. Enquanto sonham devem, também, planejar como será o futuro, juntos.

Eles sabem que problemas financeiros são uma das principais causas de estresse no casamento, convivem com amigos cujos relacionamentos não vingaram, mas por uma razão ou por outra, ainda não tiveram um papo sério sobre finanças.

O tipo de comunicação entre eles determinará como a conversa será conduzida, podendo ser fácil, ou nem tanto, mas deve acontecer.

As finanças serão uma consequência do planejamento da vida que querem viver, do padrão e do estilo de vida. Trago alguns exemplos de perguntas cujas respostas indicarão se o casal está em sintonia ou se precisam fazer ajustes para evitar problemas futuros.

Que tipo de cerimônia desejam, quantos convidados, quanto esperam gastar com isso? Onde será a lua-de-mel e qual o orçamento para essa viagem?

Onde gostariam de morar, tanto quanto à localização geográfica, quanto ao tipo do imóvel, casa, apartamento, chácara, condomínio de casas etc.

Pretendem ter filhos? Quantos? Serão educados em escola pública ou privada?

Ambos irão trabalhar ou apenas um de vocês será o provedor dos recursos financeiros? De quanto será a contribuição de cada um para o orçamento familiar?

Parte da conversa será mais fria e racional, restrita a fatos, e diz respeito a aspectos nem um pouco românticos, mas que precisam ser abordados.

Quanto você ganha? Que porcentagem do salário consegue economizar mensalmente? Quanto tem guardado em investimentos? Você é financeiramente responsável por mais alguém? Tem dívidas? Quanto deve? Como pretende pagar?

Qual será o regime de comunhão de bens? Lembrem-se de que o Código Civil equipara a união estável ao casamento em diversas questões que envolvem direitos patrimoniais.

Alguns aspectos práticos também farão parte dessa conversa: as contas bancárias serão conjuntas, separadas ou uma combinação de ambos? Como serão compartilhadas as responsabilidades financeiras? Quem pagará as contas da casa? Com que frequência as finanças da família serão revisadas? Que tipo de independência de gastos cada um gostaria de ter?

Casamentos acontecem em todas as fases da vida. As nuances das primeiras bodas, aos 30 anos, serão diferentes, por exemplo, do segundo ou terceiro casamentos aos 50 anos, ou 70 anos.

Em casamentos posteriores, a tendência é a de que o casal tenha maior clareza sobre as finanças da família e eventuais heranças. Isso gera um novo conjunto de perguntas. Se, por exemplo, os pais da noiva estão bem e os do noivo seguem lutando com as finanças, é desejável conversar sobre esse desequilíbrio.

Embora a questão de ter e criar filhos possa não ser um problema para casamentos posteriores, filhos de múltiplos casamentos é um assunto que deve ser abordado; os casais devem ter clareza sobre como desejam que seu patrimônio seja distribuído.

Ao entrar nesse tipo de conversa, vá devagar, seja respeitoso e evite qualquer tipo de julgamento. Vocês se amam e procuram o conhecimento prévio dos fatos para preservar o amor que sentem um pelo outro.

Saiba que nem sempre estarão de acordo e não se decepcione por isso, é natural que algumas opiniões sejam divergentes, desde que não comprometam a harmonia e o entendimento mútuo necessário antes de celebrar a união. E durante a união, é claro.