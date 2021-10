Cervejarias no Harmonia

O Harmonia será em quatro anos o maior parque temático do Brasil. No local está garantida a presença das cervejas locais. Em visita ao consórcio Gam3 Parks, que ganhou sua concessão por 35 anos, o vereador Ramiro Rosário pediu um espaço dedicado às cervejarias gaúchas e porto-alegrenses. A ideia foi bem recebida pela diretora administrativa e financeira da Gam3, Carla Deboni, cuja intenção é deixar isso garantido nas negociações de patrocínio com grandes cervejarias. "Porto Alegre é a capital nacional das microcervejarias. Os turistas têm de ter acesso aos nossos produtos nesse local que será um dos maiores atrativos turísticos da Capital,", defendeu Ramiro. Também está previsto um espaço para inovação, onde as startups e os empreendedores locais poderão mostrar a sua força.

Destaque ao design

O Museu da Casa Brasileira, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, contemplou a empresa gaúcha Termonar com Menção Honrosa no 34° Prêmio Design MCB. Foi na categoria utensílios, consagrando o Bule Térmico Luna 1L, voltado ao consumo de chá.

Educação Britânica

Reconhecido pelo governo do Reino Unido como o primeiro professor de empreendedorismo criativo do mundo, o britânico Andrew Penaluna falará aos gaúchos sobre o tema ''Lessons from Europe: Enterprising the educators'', ou "Lições da Europa: empreendendo os educadores". Será nesta quinta-feira, às 9h15min, durante o Seminário Internacional ConheCER, do Sebrae RS.

Duas lojas da atriz

A GiOlaser está avançando no Rio Grande do Sul. A rede de estética fundada pela atriz Giovanna Antonelli (presente no nome) acaba de abrir neste mês duas unidades: uma em Gravataí e a outra agora no Bom Fim em Porto Alegre.

Rabush vira Rosa

A Rabusch confeccionou 250 máscaras com o símbolo da campanha Outubro Rosa e doará 20% do valor das vendas ao Projeto Camaleão, que promove o acolhimento, assistência e a reinserção social de pessoas com câncer. Também convidou a visagista Michelle Manfroi - que inspira mulheres compartilhando sua rotina no tratamento do câncer - para ações nas redes sociais da marca.

Investimentos em startups