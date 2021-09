O futuro incerto das cadeias produtivas

Economista-chefe de Brasil do banco Credit Suisse. É mestre em economia pela PUC-Rio.

Quase dois anos depois do surgimento do coronavírus, o futuro da economia mundial continua sendo redefinido. Em 2020, não só a economia global entrou em recessão, como o comércio internacional e os investimentos estrangeiros diretos colapsaram. Um dos efeitos colaterais mais relevantes das restrições à mobilidade foi a interrupção das cadeias globais de produção.

Vista no primeiro momento como temporária e reversível, a normalização do suprimento de insumos não é mais esperada antes de meados de 2022. As restrições de oferta em um ambiente de elevados estímulos fiscais e monetários adicionam pressão sobre a inflação e, ao mesmo tempo, impedem a recuperação de diversos setores. Há, portanto, um risco não desprezível de impactos "estaginflacionários" no mundo.

É verdade que as respostas dos governos aos surtos de contágios relacionados às novas variantes do vírus causam sucessivas ondas de interrupções no fornecimento de matérias-primas, mas já identificamos evidências que sugerem que forças de longo prazo também podem estar em jogo.

O ponto-chave é que mesmo fatores transitórios (como o fechamento frequente de portos) têm levado empresas a revisar a gestão de sua cadeia de insumos para reduzir custos operacionais, mesmo ao custo de perda da eficiência. Países como os EUA não só têm dado suporte como também incentivo a tais iniciativas com políticas específicas.

A Ordem Executiva 14017 (America's Supply Chains), assinada em fevereiro deste ano por Joe Biden, teve apoio bipartidário. A medida, recomenda a prevalência da produção norte-americana em vários setores assim como a diversificação de fornecedores. Já a União Europeia destinou parte de seu fundo de estímulo fiscal para apoiar a fabricação de semicondutores no continente.

Seria um tanto ingênuo presumir que questões geopolíticas e a disputa pela supremacia tecnológica nada têm a ver com as motivações por trás de intervenções como essas. Mas o fato é que a pandemia provavelmente acelerará a transformação da produção global.

A Unctad argumenta que a transferência da produção externa para a doméstica, a maior diversificação de parceiros comerciais e a regionalização das etapas produtivas conduzirão à uma revolução nos próximos anos. O investimento não terá mais como prioridade localizações que ofereçam baixo custo e sim segurança.

Novos riscos sistêmicos, como o risco de cibersegurança, podem impactar sobremaneira o abastecimento de importantes insumos, como foi o caso do oleoduto americano esse ano.

Não menos importante, a pandemia também tem causado mudanças no mercado de trabalho, com reflexos no reestabelecimento dessas cadeias.

A escassez de determinados tipos de mão de obra parece ser um problema que vai muito além das restrições à mobilidade. Não são poucas as empresas obrigadas a operar abaixo da capacidade e com pressões por aumento de salários. Indicadores recentes sugerem que mesmo a reabertura das escolas e o fim de políticas de apoio ao desemprego dificilmente levarão a um salto na participação da força de trabalho em vários países

A frustração com a volta lenta das atividades presenciais, as preocupações com a saúde e as novas oportunidades de trabalho remoto contribuem para que vários trabalhadores busquem agora carreiras mais flexíveis. A escassez de caminhoneiros nos EUA e na Europa é um exemplos de como a oferta de bens e serviços pode demorar para voltar à normalidade.

Mesmo salários maiores não parecem mudar a disposição destes em buscar um estilo de vida melhor. Sendo a indústria de transporte um dos elos mais essenciais das cadeias de produção, o congestionamento em portos, armazéns e terminais ferroviários passou a ser via de regra em vários países.

Apesar desses processos em curso, a maioria dos formuladores de políticas continuam a afirmar que os desequilíbrios de oferta e demanda são fatores transitórios a serem resolvidos pelas forças do mercado. O tema estrutural dominante após a crise financeira de 2008 - a demanda agregada deficiente - agora dá lugar às frustrações com a capacidade da oferta.

Não é desprezível o risco de os bancos centrais terem de apertar suas políticas monetárias em decorrência das alterações que a quebra das cadeias produtivas estão causando na alocação do trabalho e do capital. Como os brasileiros bem sabem, a inflação pode ser mais persistente, mesmo quando sua causa não é uma demanda pujante.