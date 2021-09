Os prejuízos da refinaria Abreu e Lima

Pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia (FGV) e da Julius Baer Family Office (JBFO). É doutor em economia pela USP.

Em minha última coluna, apresentei resultado de estudo com colegas do Centro Brasileiro de Infraestrutura . O trabalho documentou que a refinaria Abreu e Lima, construída pela Petrobras em Pernambuco, custou, por barril de petróleo refinado por dia, sete vezes mais do que investimentos equivalentes feitos segundo as melhores práticas da indústria.

O presidente da Petrobras à época, Sergio Gabrielli, argumentou que nosso estudo era ideológico e que tinha erros.

O maior erro, segundo Gabrielli, foi que nosso estudo considerou que a capacidade de refino era metade do que deveríamos considerar. A refinaria foi projetada com dois trens de refino, e somente o primeiro trem está em operação.

Dessa forma, segundo Gabrielli, o sobrepreço não teria sido de sete vezes, mas de três vezes e meia. Surpreende que Gabrielli não fique horrorizado com um custo de 250% em excesso ao obtido com as melhores práticas da indústria.

É possível que o segundo trem entre em operação nos próximos anos. Ou não. Aguardemos. É mais produtivo, portanto, procurar saber o prejuízo que a refinaria causou à empresa.

Em 2016, o Tribunal de Contas da União fez um cuidadoso estudo sobre o caso e concluiu que: "Considerando que o investimento total registrado no momento da reavaliação era de US$ 26,21 bilhões (a valor presente), chega-se ao resultado danoso de US$ 18,93 bilhões (US$ 26,21 bilhões - US$ 7,27 bilhões = US$ 18,93 bilhões). Esse montante corresponde, então, ao total de prejuízo que o Projeto Rnest ocasionou aos cofres da Petrobras. De todo o investimento aplicado pela empresa (US$ 26 bilhões), cerca de US$ 19 bilhões não retornarão ao longo da vida útil da refinaria".

No parágrafo acima, o valor de US$ 7,27 bilhões é o retorno, em valor presente, das receitas subtraídas dos custos operacionais. Receitas estas que já incorporam: o funcionamento dos dois trens de refino; todos os ganhos na cadeia produtiva da Petrobras da instalação de uma refinaria no litoral pernambucano; e a manutenção, por todo o tempo de operação da refinaria, de todos os incentivos ficais concedidos ao empreendimento.

Na sua resposta, Gabrielli sugere que minha coluna teria sido ideológica e refletia a minha "adoração e crença mitológica na capacidade do mercado de resolver os problemas do desenvolvimento".

Não me parece que a avaliação de Gabrielli seja justa com minha coluna. Independentemente de minha ideologia ou de meus pontos de partida, Abreu e Lima custou, na melhor das hipóteses, 250% a mais que o normal -evidentemente se o segundo trem conseguir operar sem grandes investimentos adicionais (o que não parece ser o caso)- e gerou prejuízo para a empresa de US$ 19 bilhões, pouco menos de R$ 100 bilhões.

O relatório do TCU parece concordar com minha avaliação de que houve gravíssimos problemas de governança. No parágrafo 183, lê-se: "Em suma, o que se viu -e que será detidamente demonstrado neste relatório- foi que, apesar de adotar procedimentos sistematizados de implantação de projetos de investimento, os gestores da Petrobras encarregados da Rnest se desviaram das condutas propugnadas, o que contribuiu para levar o empreendimento à situação de inviabilidade econômica".

No ciclo petista, houve enorme esforço de intervenção do Estado para estimular setores produtivos. Como o caso de Abreu e Lima demonstra, os resultados foram muito ruins, para dizer o mínimo.

Esse grupo político tem sólidas possibilidades de retornar ao Planalto em 2023. Seria importante que fizesse uma avaliação franca e honesta dos resultados do seu intervencionismo.