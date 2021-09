Como evitar ser vítima de golpes

Poucos cuidados básicos são suficientes para evitar a maioria das reclamações e denúncias que chegam à CVM (Comissão de Valores Mobiliários). Trago um recorte de uma publicação da CVM sobre os principais cuidados recomendados, sem que cautelas adicionais sejam observadas.

1. Investigue antes de investir

a) Procure conhecer o mercado antes de investir, não apenas quando os recursos já estiverem disponíveis.

b) Desconfie de promessas de retornos elevados com baixo risco. Rentabilidade e risco costumam andar de mãos dadas. Se é bom demais para ser verdade, desconfie.

c) Baseie sua decisão em questões objetivas e tenha um espírito crítico. Golpistas costumam ser pessoas simpáticas, habituadas a mentir.

2. Verifique sempre o ofertante e o intermediário

a) Apenas instituições financeiras autorizadas, tais como bancos, distribuidoras e corretoras, podem oferecer operações no mercado de valores mobiliários. Consulte o site da CVM em Participantes do Mercado para verificar se a empresa com a qual está mantendo contato é autorizada a operar.

b) Agentes autônomos de investimento devem ser contratados por intermediário registrado na CVM para atuar na distribuição e na mediação de valores mobiliários.

c) Cursos sobre investimentos são muito utilizados por pessoas não autorizadas a atuar na intermediação de valores mobiliários visando se aproximar do público e oferecer serviços. Instituições autorizadas podem oferecer cursos, além de intermediar operações no mercado.

3. Assegure o entendimento dos riscos e das características do investimento

a) Não tenha receio de fazer perguntas. Golpistas têm por costume questionar a sua inteligência para compreender a proposta de investimento na esperança de que você se cale.

b) Se você não consegue explicar a alguém ao menos as principais características do investimento, é porque não o entendeu completamente. Busque melhor compreensão.

c) Decida com calma. Desconfie de oportunidades apresentadas como imperdíveis que exigem decisão imediata. Querem evitar que você reflita e desista.

4. Proteja as suas informações e acompanhe as suas operações

a) Não entregue sua senha a terceiros, ela é como a chave de sua casa.

b) Você pode contratar pessoas para administrar seus investimentos, mas elas devem ter registro de administrador de carteira de valores mobiliários na CVM. Agentes autônomos fazem contatos comerciais, mas não podem gerir seus investimentos. Se receber essa oferta, recuse e denuncie à CVM.

c) Acompanhe as operações realizadas em Bolsa, em seu nome no Canal Eletrônico do Investidor (CEI). Se houver algo errado, contate a instituição financeira. Caso o problema não seja esclarecido e corrigido, acione a CVM.

5. Utilize os meios de defesa do investidor

a) Em caso de perdas em operações em Bolsa de Valores por falhas na execução de ordens (e outros motivos), acesse o Mecanismo de Ressarcimento de Prejuízos (MRP). Decisões contrárias ao interesse dos investidores podem ser objeto de recurso à CVM.

b) Em caso de irregularidades, apresente sua denúncia ou reclamação à CVM, por meio do site, em Serviço de Atendimento ao Cidadão. A reclamação será investigada no âmbito da competência administrativa, e o Ministério Público será comunicado se houver indícios de crime.

c) O consumidor pode contar, também, com os órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor como Procons, Ministério Público, Defensoria Pública e Entidades Civis de Defesa do Consumidor.