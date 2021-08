Powell coloca água na fervura

Pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia (FGV) e da Julius Baer Family Office (JBFO). É doutor em economia pela USP

Qualquer banco central (BC) controla a inflação subindo ou reduzindo a taxa de juros. O BC controla o juro básico da economia, isto é, a taxa de remuneração da liquidez dos grandes bancos comerciais, que são aqueles que operam diretamente com o BC. Esse mercado é chamado de mercado de moedas ou interbancário.

Os bancos sempre podem escolher entre deixar o dinheiro parado no BC, rendendo a taxa básica -chamada de Selic no Brasil e de Fed Funds (FF) nos EUA-, e aumentar as linhas de crédito nas suas diversas modalidades. A segunda escolha estimula a demanda.

Quando a taxa básica desce para zero, como ocorreu com os FF após a epidemia, os bancos centrais têm outra forma de estimular a atividade produtiva: eles podem comprar títulos de longo prazo que estão nas mãos do setor privado.

Essas compras do BC, ao reduzirem a quantidade de títulos de longo prazo disponível ao setor privado, tornam esses papéis mais escassos, o que redunda na queda do rendimento (quem demanda o título escasso tem que aceitar uma remuneração menor ao comprá-lo). Isto é, o excesso de juros que os títulos de longo prazo pagam sobre os juros básicos, em razão da menor liquidez dos títulos longos -também chamada de prêmio por extensão de prazo-, se reduz.

Atualmente, o BC norte-americano, Federal Reserve, ou, simplesmente, Fed, mantém a taxa básica em zero e tem adquirido no setor privado mensalmente US$ 80 bilhões em títulos do Tesouro americano e US$ 40 bilhões em títulos lastreados em hipotecas.

Em um dos eventos mais importantes do calendário dos banqueiros centrais, o Simpósio de Política Econômica de Jackson Hole, organizado anualmente pela unidade regional do Fed de Kansas City, o presidente do Fed, Jerome Powell, indicou que, até o fim do ano, se a cepa delta não atrapalhar a recuperação econômica, deverá iniciar o processo de redução das compras pelo Fed de títulos de longo prazo.

Esse cronograma já era esperado. Também afirmou que não há nenhuma relação entre a data de início da redução do programa de compras e o momento em que iniciará a subida da taxa básica de juros. A fala de Powell no simpósio teve por objetivo sublinhar essa desvinculação.

Powell parece considerar que o choque inflacionário é temporário e será revertido em algum momento de 2022. Também parece estar menos preocupado com a alta das expectativas de inflação para os próximos anos, pois as expectativas de longo prazo estão ainda em níveis compatíveis com a meta.

Finalmente, em sua avaliação, o ambiente que vigorou na década anterior à epidemia, de carência de demanda nos países desenvolvidos e inflação sistematicamente abaixo da meta, possivelmente voltará a prevalecer no período posterior à onda global de Covid-19.

A primeira reação do mercado foi subtrair valor da moeda americana. O dólar-índice, uma média do dólar americano em relação a seis moedas de países desenvolvidos, desvalorizou-se 0,4%. Por aqui, o real valorizou-se 1,1%, e o índice Bovespa subiu 1,6%.

Recuando um pouco no tempo, após um refresco no segundo trimestre, quando o real chegou a ser cotado a R$ 4,9 por dólar, a percepção de risco no Brasil aumentou e o câmbio atingiu R$ 5,4, R$ 0,5 acima das mínimas de junho. Nossas contas sugerem que R$ 0,3 do movimento se deveu à alta da percepção de risco, com as incertezas orçamentárias, e R$ 0,2 ao movimento da moeda americana, que no período se fortaleceu em 2,8%.

Talvez a política monetária americana nos dê mais algum refresco. Tempo suficiente para que o Congresso Nacional aprove uma lei orçamentária para 2022 que mantenha os princípios básicos de nossas instituições fiscais.

Mas o momento da elevação de juros na economia americana chegará. Penso que mais cedo do que se espera. É melhor nos prepararmos.