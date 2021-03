Posso me aposentar cedo?

Planejadora financeira CFP ("Certified Financial Planner")

Se você está se questionando acerca da possibilidade de uma aposentadoria precoce, é um dos poucos privilegiados que podem alcançar esse objetivo e pôr esse plano em prática.

Muitos se aposentam cedo não por escolha, mas por incapacidade, doença ou corte do empregador. Outros simplesmente não têm recursos para se aposentar e assumem que vão trabalhar até morrer.

Mas digamos que você tenha uma escolha: se aposentar cedo ou continuar trabalhando para juntar mais dinheiro, apenas por precaução ...

"Apenas por precaução" -aí está o dilema. O que acontece se você não morrer quando as estatísticas indicam e vive mais uma década ou duas? E se logo após sua aposentadoria o retorno da sua carteira de ativos despenca? E se você precisar de enfermagem e cuidados especiais 24 horas por dia no futuro que está por vir?

Embora as incertezas sejam muitas e assustadoras, é possível e necessário planejar a aposentadoria, especialmente quando se pensa em antecipá-la.

Teste o estresse de suas suposições utilizando hipóteses do tipo "na pior das hipóteses". Um exemplo: se sua família é longeva, adicione cinco anos ao tempo de vida do seu parente mais velho para determinar sua própria expectativa de vida.

Considere o efeito da inflação sobre as despesas projetadas. Use uma estimativa baseada no índice médio dos itens de grande impacto no seu orçamento que superam o índice oficial de inflação que não reflete a realidade da sua cesta de consumo.

Ao determinar quantos anos vão durar seus recursos financeiros, seja conservador na estimativa do retorno sobre o capital investido lembrando que ele não acontece em linha reta e, por vezes, são resultados abaixo da inflação ou negativos.

Considere que os gastos variam ao longo do tempo. Pesquisas mostram que as despesas dos aposentados seguem um padrão em forma de "U". No início da aposentadoria, as despesas tendem a aumentar; os jovens aposentados geralmente ainda estão saudáveis e ansiosos por viajar e permanecer ativos.

Em meados dos anos, os gastos podem diminuir, com desaceleração de viagens e atividades em geral.

Na aposentadoria tardia, as despesas voltam a subir em razão de demandas de saúde e cuidados de longo prazo durante a 9ª ou 10ª década de vida.

Elabore um orçamento preciso e avalie sua flexibilidade, ou seja, quanto espaço existe para cortes nas despesas. Quanto maior a proporção de contas fixas, menor será a capacidade de responder a emergências, e a aposentadoria precoce, pouco aconselhável.

Certifique-se de que membros da família fazem planejamento financeiro com o mesmo cuidado e responsabilidade que você. Seus planos de aposentadoria antecipada podem ser sabotados se descobrir que será financeiramente responsável por outros membros da família.

Por exemplo, certifique-se de que seus filhos -especialmente aqueles que têm filhos (seus netos)- tenham condições de prover os dependentes caso algo aconteça com eles. Dessa forma, evitará voltar a ser "pais" em tempo integral, mais uma vez.

Tenha um plano para reingressar no mercado de trabalho se desconfiar de que ficará sem recursos antes do que imaginava. Mantenha suas habilidades aprimoradas e seus contatos atualizados.

Aposentar-se cedo, enquanto ainda tem saúde e energia, não é um sonho impossível. O planejamento cuidadoso e precoce é fundamental, assim como a disposição e a flexibilidade para mudar esses planos, se necessário.