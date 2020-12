Olhando para frente e para trás

Pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia (FGV) e sócio da consultoria Reliance. É doutor em economia pela USP

Última coluna do ano. Momento em que normalmente faço o balanço do cenário que tracei no fim do ano anterior (2019) para este que se encerra, 2020. E em que desenho o cenário para o ano que se inicia.

Imaginava que o crescimento em 2020 seria de 2,5%. Com a pandemia, devemos ter queda de 4,7% em 2020.

A excepcionalidade da epidemia torna inútil qualquer avalia- ção do ocorrido frente ao projeta- do. Resta-nos olhar para frente.

A equipe de projeção macro do Ibre, liderada por Silvia Matos, prevê que no ano próximo o crescimento será de 3,6%.

Mesmo essa projeção tem enorme incerteza. Mais do que normalmente. Na verdade, vivemos um momento em que também é extremamente difícil olhar à frente.

Talvez o melhor seja olharmos para onde estamos agora. Segundo o Ibre, no 4º trimestre de 2020, a economia terá rodado 3,6% abaixo do nível do último trimestre de 2019. Somente o setor de 'outros serviços' - turismo, alimentação fora do domicílio, entretenimento (esporte e cultura) e serviços pessoais - responde por 2 pontos percentuais (pp) dessa queda.

Os serviços da administração pública - essencialmente as escolas fechadas - respondem por 0,8 pp.

Portanto, apenas esses dois subsetores dos serviços explicam 78% da queda do 4º trimestre ante o mesmo trimestre de 2019 (2,8 pp de 3,6% de queda).

Ou seja, no segundo semestre de 2020, a economia teve uma retomada em "V" para aqueles setores não muito afetados pelo distanciamento social.

A recuperação plena da economia e um crescimento maior do que os 3,6% enxergados pelo Ibre para 2021 dependerão de uma solução mais definitiva para a epidemia.

Para a inflação, sempre considerando o acumulado em 12 meses, o cenário é fechar 2020 em 4,5%, subir até 6,5% em maio de 2021 e, a partir daí, ocorrer forte "devolução" dos choques que já ocorreram.

A inflação fecha o ano que vem próxima a 3,5%.

Quatro foram os choques que pressionaram a inflação: elevação dos preços das commodities em função da recuperação forte da China; subida dos preços das proteínas por causa do problema sanitário com o rebanho suíno chinês; a desvalorização do câmbio; e o ciclo de estoques na indústria e no varejo, fruto da desorganização das cadeias produtivas com a parada súbita da economia no 2º trimestre.

Há dois cenários adicionais para a inflação. Se o Congresso aprovar uma lei orçamentária para 2021 que desancore a política fiscal, o câmbio deve caminhar para R$ 6,5 aproximadamente e a inflação deve fechar 2021 na casa de 4,5% - 5%. Se a segunda onda gerar uma nova desinflação dos serviços no primeiro bimestre do ano, e o crescimento for mais fraco ao longo de 2021, a inflação pode fechar em 2,5%.

Nossa resposta fiscal à pande- mia foi a maior da América Latina. Gastamos 12% do PIB, ante 4% para a média do continente. Assim, tivemos um sobregasto de 8 pp do PIB em relação aos países de nossa região.

Segundo cálculos de meu colega do Ibre Bráulio Borges, cada 1 pp do PIB reduziu o tombo da economia em 1/4 de pp. Assim, se não fosse nosso sobregasto, em vez de queda de 4,7%, cairíamos 6,7%.

Difícil saber, a partir de uma análise de custo e benefício, se o gasto foi ótimo em termos econômicos, isto é, a opção mais vantajosa. Em última instância, trata-se de uma escolha política. Mas agora que já tomamos a decisão e já colhemos os benefícios de nossa escolha, ficará para o futuro a pesada conta da dívida.

A todos nós feliz 2021 que, pelo andar da carruagem, começará de verdade no segundo semestre. Até lá ainda lidaremos com o vírus.