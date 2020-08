Poupança ou Tesouro Selic

Planejadora financeira CFP (Certified Financial Planner)

Os títulos públicos, transacionados por intermédio do Tesouro Direto, são as aplicações mais seguras e baratas entre as alternativas disponíveis no mercado.

A maioria das instituições financeiras deixou de cobrar taxas, restando ao investidor pagar somente a taxa de custódia de 0,25% ao ano, cobrada pela B3.

Desde 1º/8/2020 o título Tesouro Selic é isento dessa taxa até o valor de R$ 10 mil. Ela passou a ser cobrada somente sobre o valor excedente.

Exemplificando, uma aplicação de R$ 5.000 ou R$ 10 mil não paga nada. Uma aplicação de R$ 20 mil, que antes pagava R$ 50/ano, pagará R$ 25, pois a taxa de 0,25% incide somente sobre R$ 10 mil. Equivale a dizer que a taxa sobre o montante será de 0,125% (R$ 25 ÷ R$ 20 mil).

Um saldo de R$ 50 mil pagará R$ 100/ano, equivalente a uma taxa de custódia de 0,20% ao ano sobre o saldo total (R$ 100 ÷ R$ 50 mil).

Atenção: a taxa de custódia de 0,25% ao ano continua sendo cobrada nas aplicações em outros títulos, como o Tesouro Prefixado e o Tesouro IPCA, qualquer que seja o valor.

Se compararmos a rentabilidade da poupança (70% da Selic, isenta de IR) com a do Tesouro Selic (100% da Selic, sujeito a IR), a poupança perde nas operações de pequeno valor, mesmo que o saque seja feito antes de seis meses.

Supondo a maior alíquota de IR (22,5%), enquanto a taxa Selic estiver no patamar de 2% ao ano, a rentabilidade líquida do investidor que mantém saldo de até R$ 10 mil será melhor no Tesouro Selic, 1,55% ao ano, ante 1,40% na poupança.

Um saldo de R$ 50 mil ganhará na poupança 1,40% ao ano e praticamente empata com o Tesouro Selic com remuneração líquida de 1,395% após pagamento de taxa (0,20%) e IR de 22,5%.

Para aplicações mais elevadas, sujeitas ao pagamento da taxa cheia de 0,25% ao ano, e se considerarmos a menor alíquota de IR (15%) nas operações de prazo superior a dois anos, o Tesouro Selic ganha, com ligeira vantagem sobre a poupança.

Para investir a reserva financeira, recursos que devem permanecer disponíveis para resgate a qualquer momento, sem o risco de perda no saque ou resgate antecipado, são as melhores alternativas.

No quesito liquidez, Tesouro Selic leva vantagem porque remunera todos os dias decorridos na operação, diferentemente da poupança, cujo rendimento é creditado somente no dia do aniversário da conta. Significa dizer que, para ganhar o rendimento integral, o investidor deve realizar saques mensais, programados conforme a data da conta. Pode ter duas ou três contas para criar uma agenda de saques sem sacrificar parte dos rendimentos.

A hipótese de risco de perda com a marcação a mercado desse título é perto de zero. A única hipótese de isso acontecer seria o governo aumentar a rentabilidade desse título para 110% da taxa Selic, por exemplo. O estoque, emitido a 100% da taxa Selic, perderia valor.

Nunca aconteceu, e creio ser pouco provável que aconteça. O governo muda a taxa Selic, mas não o percentual dessa taxa creditada aos credores.

Enquanto milhares de pessoas investem no Tesouro Direto, milhões preferem a poupança. A principal razão para permanecer na poupança parece ser falta de conhecimento, de informação.

Abrir uma conta em uma corretora parece ser uma barreira. Entender determinados conceitos, como "marcação a mercado", por exemplo, foge do alcance da maioria das pessoas que querem apenas "guardar" o seu dinheiro em um lugar que consideram seguro. A motivação não é rentabilidade, mas segurança.