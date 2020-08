Negócios e investimentos de impacto

Planejadora financeira CFP ("Certified Financial Planner")

O sistema econômico em que vivemos produziu benefícios para a humanidade, como riqueza e bens de consumo, cultura, conhecimento, tecnologia e aumento no bem-estar e na expectativa de vida. Mas ainda não foi capaz de lidar com a desigualdade de oportunidades, injustiça social e prejuízos ao ambiente.

O consumidor se tornou mais consciente e quer conhecer a cadeia produtiva, não compra um produto que usa mão de obra escrava ou infantil, quer saber como foram extraídos os insumos necessários para a produção e avaliar o impacto do descarte na natureza.

No campo dos negócios e dos investimentos, não basta olhar apenas para o acionista e o lucro, é preciso adicionar uma nova perspectiva, a do impacto, que considera os resultados sociais e ambientais das atividades econômicas.

O empreendimento de impacto é criado para resolver problemas e difere de empresas puramente comerciais e de organizações sem estratégias de geração de receita, visando atender a quatro princípios:

1) propósito de gerar impacto socioambiental positivo; 2) conhece, mensura e avalia seu impacto periodicamente; 3) tem receita própria, oriunda da venda de seus produtos e serviços, não depende de assistencialismo; 4) o modelo de governança considera investidores, clientes e a comunidade.

Para conhecer as iniciativas de investimento de impacto no Brasil, indico a leitura de "Produtos Financeiros e Impacto Social Ambiental", da Aliança pelos Investimentos e Negócios de Impacto, disponível em (bit.ly/3kel7gr).

A publicação apresenta o conceito, as diversas organizações brasileiras engajadas com esse propósito e as alternativas de investimento de impacto, tais como fundos de impacto, investimento direto via redes e plataformas e títulos de renda fixa.

Para exemplificar, na prática, o conceito de negócios de impacto, apresento as características do Programa Vivenda. A oferta de valor criada pelo programa provoca impacto em vários participantes e baseia-se em uma solução completa de reforma da moradia que entrega quatro elementos essenciais: planejamento, material, mão de obra e crédito.

Impacto no cliente: o morador da comunidade contrata o serviço do Programa Vivenda para a reforma da sua própria moradia. O negócio trabalha com custos mais baixos via parceria com fabricantes de materiais de construção e parcelamento em até 30 vezes.

Impacto na operação: o programa inclui profissionais da própria comunidade que atuam na construção civil, além de promover iniciativas de capacitação técnica, normalmente em parceria com as indústrias.

Impacto como serviços: o programa tem clientes que compram um pacote de reformas e doam para o público beneficiário levando em consideração critérios de renda e vulnerabilidade.

Impacto no fornecedor: o negócio compra materiais de construção exclusivamente do comércio local, fomentando a economia na comunidade. O desconto conseguido com os fabricantes é repassado para o comércio local, tanto para a revenda (no seu balcão) quanto na compra pelo Programa Vivenda, que paga mais.

Como em qualquer investimento, os investidores devem avaliar os riscos, verificar a adequação do seu perfil aos produtos existentes e alinhar entendimento e expectativas em relação ao impacto e ao retorno esperados.

Antes de consumir ou de investir, pense em onde alocar os seus recursos, contribuindo para forjar o mundo em que gostaria de viver. Adicione impacto às suas decisões de consumo e de investimento!