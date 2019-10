Seguro de carro e pessoa

O seguro de pessoas vem evoluindo de forma mais expressiva do que o seguro de automóveis, segundo a Superintendência de Seguros Privados. Tanto que em 2017, sua arrecadação ultrapassou, pela primeira vez, a do setor de veículos. Aliás, desde 2013, inclusive, a demanda de proteção do bem vem apresentando instabilidade, enquanto no mesmo período o seguro de pessoas vem crescendo de forma exponencial. O seguro de pessoas inclui seguros de vida, de acidentes pessoais, doenças graves entre outras modalidades e seu crescimento foi de 10% em 2018 sobre 2017, chegando sua contratação a R$ 38 bilhões, ante R$ 35,8 bilhões do automotivo.

Venda de camisetas

A Remed Medicamentos Especiais de Porto Alegre vende camisetas alusivas ao Outubro Rosa criadas pelo movimento pela vida Oncolokas, cuja renda será revertida toda para o custeio de mamografias de mulheres carentes que possuam pedido médico para o exame e cartão do SUS. As Onkolocas são mulheres pacientes de câncer de mama que se tornaram amigas à distância.

Ao design nacional

A Casa Bordini de Porto Alegre inaugura na noite da próxima quarta o segundo piso da loja, de 110 metros quadrados, inteiramente dedicado ao design nacional. Será com um bate-papo sobre a evolução do design brasileiro com os designers Guilherme Wentz, Roque Frizzo, Ronald Sasson, Vinicius Siega e Fernanda Tissot, da Luxion Iluminação.

Ampliação da marca

A Braskem acaba de anunciar a ampliação da marca I'm green, usada no mundo todo, para toda a linha de produtos de economia circular como parte do compromisso de contribuir para transformação da economia linear em economia circular.

A Vipal na Fenatran

A Vipal Borrachas está na Fenatran 2019, que se encerra nesta sexta em São Paulo, com toda a sua gama de conhecimento e tecnologia para mostrar como gerar economia via gestão de pneus. Ela apresenta suas soluções em serviços e produtos, programas e softwares de gestão, e treinamentos e capacitação por meio de sua universidade corporativa.

A qualidade da Unimed Porto Alegre

Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) concedeu à Unimed Porto Alegre nota 0,91 em um ranking que vai de 0 (pior) a 1 (melhor). Foi a melhor pontuação obtida pela cooperativa desde o início do Programa de Qualificação, em 2008, e reafirma a qualidade dos serviços prestados. A cooperativa gaúcha está classificada na quarta posição no ranking das 10 maiores operadoras médico-hospitalares com maior número de beneficiários do setor, resultado referente ao ano de 2018, com base nas informações de 2017.