O tamanho da encrenca

A disputa entre os Estados Unidos de Donald Trump e a China de Xi Jinping, que na aparência tem caráter comercial, mas possui real motivação na busca por hegemonia em tecnologia de ponta, fará logo um ano sem solução, colocando o mundo em modo de espera.

Com as feridas da grande crise de 2008 não cicatrizadas na maioria dos países, inclusive no Brasil, a apreensão é geral com a perda de ritmo da produção, do investimento e do comércio, conforme o novo cenário do FMI (Fundo Monetário Internacional).

A previsão de crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) mundial caiu para 3,3% neste ano, ante 3,6% em 2018. No Brasil, tende a menos de 2%.

O conflito envolvendo nossos dois maiores parceiros nos atinge em duas dimensões. Em palestra em Nova Iorque, o ministro Paulo Guedes se referiu a uma delas, ao dizer que a economia brasileira é tão fechada que "nem ouvimos o barulho da guerra comercial".

Pode ser, mas depende do curso das negociações. Entre as ofertas de acordo, a China propôs elevar as compras de grãos dos Estados Unidos, que são itens-chave na nossa pauta de exportações para o mercado chinês. A reação a isso não seria, digamos, silenciosa no Brasil.

A segunda dimensão da rinha China-Estados Unidos é mais sutil. Ou histórica. Até 1978, quando se abriu ao capital externo e abrandou o modelo de economia planificada, a China estava atrás do Brasil em todos os indica- dores de desempenho. Hoje, sua economia incomoda os Estados Unidos.

A renda per capita da China cresceu ao ritmo de 8% ao ano desde 1998, ante 1% dos Estados Unidos e pouco menos no Brasil. E há um dado não desprezível: nosso PIB ganhou tração graças ao boom das commodities compradas pela China, que durou de 1999 a 2011.

O fim desse ciclo expôs a economia brasileira sem competitividade, com a indústria focada no mercado interno, com baixa prioridade dos investimentos, finanças públicas no osso, entre outras mazelas.

Se os Estados Unidos lutam para manter o domínio tecnológico, e a China, para se tornar plenamente desenvolvida, a questão que nos afeta é saber pelo que lutamos, afinal. Isso não está claro há muito tempo.

Avista-se um quadro de dependência quase colonial em relação a um e a outro, dada a nossa defasagem nos ramos que marcam o desenvolvimento global, cada vez mais dirigido pela tecnologia da informação, pelos fluxos de dados digitalizados, pela inteligência artificial, pelos artefatos industriais conectados (a chamada internet das coisas), pelas novas energias, pela biomedicina e por um vasto etcetra.

Nessa queda de braço entre dois sócios mutuamente dependentes, não nos cabe tomar partido. A China é o maior investidor em títulos do Tesouro dos Estados Unidos.

E grandes multinacionais americanas têm na China fatias expressivas de suas vendas e lucros. Estão mais para casal em crise que para di- vórcio litigioso, apesar da guerra de nervos.

Trump impôs tarifas punitivas sobre parte das importações, levando a China a retaliar em igual proporção.

Parece jogo de truco, em que blefar é legal. Mas, como acidentes acontecem, o mundo vive em suspense desde julho de 2018, quando tudo começou.

Esse é o tamanho da encrenca. China e Estados Unidos deverão acertar-se em algum tempo e seguirão medindo forças e discutindo a relação por décadas à frente.

E o Brasil? Bem... Talvez já seja um avanço se, ao menos, esforçar-se em ser coadjuvante dos atores globais. E isso, ainda assim, se abandonar o besteirol da "nova" diplomacia.

