A escolha de Antônio

Segundo pesquisa do Datafolha da véspera da eleição, Jair Bolsonaro venceu, sobretudo, entre eleitores do sexo masculino, com Nível Superior completo e renda familiar mensal maior do que cinco salários-mínimos.

Os mesmos dados apontam vitória de Fernando Haddad entre eleitores com renda familiar inferior a dois mínimos e entre mulheres entre 16 e 24 anos.

A observação desses dados e dos resultados das urnas, que apontam vitória de Haddad na imensa maioria dos municípios mais pobres, tem levado muitos analistas a atribuir a derrota de Bolsonaro ao comportamento do eleitor mais rico.

Leituras como essa poderiam indicar que o fenômeno Bolsonaro é muito distinto do fenômeno Trump nos EUA, por exemplo, por vezes atribuído ao descontentamento da classe trabalhadora branca em cidades afetadas pela perda de empregos industriais.

Lá como aqui, as explicações não são tão triviais. Artigo publicado por Nicholas Carnes e Noam Lupu, no jornal The Washington Post, mostrou que só um terço dos votos de Trump veio de eleitores com renda anual inferior à mediana nacional, de US$ 50 mil ao ano. Ao contrário, a maior parte de seus votos veio do que chamaram de "republicanos afluentes".

Embora verdadeiras, as conclusões do artigo não são suficientes para invalidar as análises que sustentam que os trabalhadores é que fizeram a diferença para a vitória de Trump. Stephen Morgan e Jiwon Lee mostram, por exemplo, que o ganho de votos de Trump em relação ao republicano Mitt Romney, derrotado por Barack Obama em 2012, foi muito maior entre trabalhadores brancos.

Para compreender a vitória de Bolsonaro, não basta, portanto, saber entre que grupos de eleitores ele venceu por maior margem. É preciso saber onde se deu a maior perda de votos do PT em relação às eleições anteriores.

A análise das pesquisas Datafolha feitas na véspera do segundo turno em 2014 e 2018 indica que a maior perda de participação do PT nos votos válidos das eleições presidenciais ocorreu entre eleitores do sexo masculino, com ensino médio, renda familiar mensal entre dois e cinco salários mínimos e faixa etária entre 35 e 44 anos.

Ao contrário do que ocorreu entre 2010 e 2014, o PT perdeu muito menos participação entre eleitores com nível superior e mais de dez salários-mínimos do que no total dos votos válidos. Entre os com renda familiar mensal inferior a dois mínimos, a perda de votos foi menor que a média em 2018 e em 2014.

A principal mudança de comportamento não se deu, portanto, nem entre os mais ricos nem entre os mais pobres. Nem o antipetismo de parte das elites nem a força do lulismo na base da pirâmide parecem tão cruciais para explicar o que aconteceu no domingo (28).

Nesse contexto, é fundamental olhar para o que ocorreu no meio da pirâmide, nos domicílios cuja renda familiar é superior à dos 40% mais pobres e inferior à dos 20% mais ricos, segundo dados da Pnad.

Teria Antônio, 40 anos, portador de diploma de ensino médio e morador de domicílio com renda familiar de R$ 3.000, sofrido desproporcionalmente os impactos da crise desde o fim de 2014? Ou teria Antônio se identificado mais com o conservadorismo moral que norteou a maior parte da campanha de Bolsonaro?

Tais perguntas não destoam muito daquelas sobre as quais os pesquisadores têm se debruçado ao redor do mundo, na tentativa de quantificar o peso da maior insegurança econômica, de um lado, e das reações ao progressismo moral, de outro, para o crescimento do populismo de direita.

Os dados das eleições brasileiras talvez tragam nova luz a um fenômeno global que se busca compreender.

Professora da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, autora de "Valsa Brasileira: do Boom ao Caos Econômico"