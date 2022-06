Discernimento

Dom Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre

O tempo presente é marcado por mudanças profundas e rápidas impulsionadas por uma aguda revolução cientifico-tecnológica que define padrões para a produção econômica, impactando fortemente no mercado de trabalho e nos modelos de consumo, de comunicação e de comportamento na sociedade humana. Tal realidade traz implicâncias que despertam a atenção de especialistas. O crescente número de doenças neuronais como a depressão, transtornos de déficit de atenção, transtorno de personalidade limítrofe ou a síndrome de Bournout são alguns possíveis exemplos que caracterizam este tempo.

Sentimo-nos quase que magneticamente seduzidos por palavras como comunicar-se. Intersubjetividade, informações, produção, consumo... E tudo isto numa estonteante celeridade, provocando em nós a estranha sensação de nos encontrarmos numa centrifuga; exatamente assim como resultam as coisas neste aparelho: um acúmulo nas bordas e periferias de nos mesmos, enquanto no centro se instala o buraco de um enorme vazio. Sob o signo desta celeridade, é quase natural que as vontades se sucedam em igual ritmo, provocando aquilo que as teorias recentes da Entscheidungsfindung chamam de decisão por satisfação, em que as pessoas se decidem, cada vez, pela melhor possibilidade que se ofereça.

As leis que regem a sociedade absolutizam a sobrevivência a qualquer custo. A preocupação por uma vida cômoda, confortável, boa, dá lugar à histeria pela sobrevivência. A vida perdeu toda narratividade: ela está sendo reduzida a processos biológicos. Ora, a vida é algo muito mais complexo que mera vitalidade, capacidade produtiva e saúde.

Há sinais de que a sociedade se ressente de seu passado, não está focada no presente e sem um norte capaz de oferecer indicações consistentes tendo em vista um futuro melhor, ela se vê desprovida de certezas se não aquelas do prazer imediato e do interesse pessoal que não considera minimamente a ética cujos frutos são desemprego, negação da alteridade, violência, pandemia, guerras, emergência climática, migrações e fome.

É um tempo em que se torna vital a necessidade de promover humanidade, fraternidade, educação, senso de comunidade, gentileza, calor humano, acolhimento, humor, ou seja, um princípio norteador!