A fé no Crucificado Ressuscitado dá sentido à vida

Dom Aparecido Donizeti, bispo auxiliar da Arquidiocese de Porto Alegre

A busca de um sentido para a vida é algo presente e necessário em todo ser humano. Sem ter uma razão para viver o ser humano cai num vazio existencial que pode conduzi-lo a uma profunda depressão. Neste sentido, ter uma devida compreensão sobre questões como, “quem sou eu, qual minha missão neste mundo e para onde vou” certamente fará toda diferença na qualidade de vida de cada um. Segundo a Doutrina Cristã católica, essa profunda compreensão do mistério que envolve o ser humano se dá somente “à luz do mistério do Verbo encarnado”. Diz a Constituição pastoral Gaudium et spes: “Ao revelar o mistério do Pai e de seu amor, Jesus Cristo, o último Adão, manifesta plenamente aos seres humanos o que é o ser humano e a sublimidade da vocação humana”(GS,22).

É tendo, portanto, presente essa verdade de fé cristã que se pode afirmar categoricamente que fora de Cristo não existe salvação. Já dizia São Lucas conforme o livro Atos dos Apóstolos: “Pois não há, debaixo do céu, outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos” (At 4,12). Ele realmente é o verdadeiro Messias e o único Salvador. Somente nele se encontra o verdadeiro sentido para a vida. Por isso, acolher o Cristo e buscar configurar a vida pessoal ao mesmo, deixando-se ser conduzido pelo Espírito Santo, será sempre o caminho para alcançar a plenitude da vida. Disse Ele: “esta é a vontade de meu Pai: quem vê o Filho e nele crê tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no ultimo dia” (Jo 6,40).

Outro elemento fundamental para se compreender é o fato que não se pode separar o Ressuscitado do Crucificado. Sempre será o mesmo e único Cristo que, aceitando morrer numa cruz pela salvação da humanidade, foi ressuscitado pelo Pai. Aqui vale retomar as palavras proferidas pelo Apóstolo Pedro diante dos homens de Israel: “Este homem, entregue segundo o desígnio determinado e a presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o pelas mãos dos ímpios. Mas Deus o ressuscitou, libertando-o das angustias do Hades, pois não era possível que ele fosse retido em seu poder” (At. 2,23-24). Depois, após sua ressurreição, ele se manifesta aos seus discípulos e diz: “Vede minhas mãos e meus pés: sou eu! Apalpai-me e entendei que um espirito não tem carne, nem ossos, como estais vendo que eu tenho” (Lc 24,39).

Por fim, é a partir desta fé viva e enraizada no Cristo Ressuscitado que, por obediência à vontade do Pai, aceitou morrer numa cruz e ressuscitou vencendo o poder da morte, que se compreende o modo de viver dos primeiros cristãos e dos autênticos cristãos de todos os tempos. Sempre é inquietante ver a maneira como muitos cristãos assumiram e assumem ainda no hoje a proposta do Reino buscando anunciar e testemunhar com a própria vida os valores inerentes ao mesmo. A busca em viver a partir da fé, da verdade e da justiça, como também o empenho na construção de um mundo mais humano, fraterno, justo e solidário em que a paz e o amor pelo próximo sejam predominantes é algo que se compreende tendo presente essa experiência pessoal com Jesus, o Cristo e Senhor. Assim sendo, pode-se afirmar que o verdadeiro sentido para a vida se encontra na alegria do seguimento ao Senhor e na capacidade de doar a própria vida em favor dos irmãos e na construção de um mundo novo.

Feliz e santa Páscoa na alegria do Ressuscitado!