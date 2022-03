Quaresma: tempo de decidido acolhimento do Evangelho de Jesus Cristo

Dom Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre

O tempo quaresmal é marcado pela preparação dos batizados para a festa da ressurreição do Senhor. É oportunidade para promover conscientização, a respeito da condição humana, suas fragilidades e possibilidades. É um caminho que a Igreja nos oferece para realizar um itinerário de renovação espiritual, para um processo de conformação da própria existência com Cristo-Jesus.

Quaresma é tempo de recordação da própria condição mortal, da necessidade de conversão e decidido acolhimento do Evangelho de Jesus Cristo.

Os tradicionais exercícios quaresmais da esmola, jejum e oração, são tentativas para nos abrirmos à graça da filiação divina; meios para promover uma compreensão mais vigorosa a respeito do valor inalienável e da dignidade de cada ser humano.

Durante o período quaresmal somos chamados a responder com maior intensidade ao dom de Deus, acolhendo a sua Palavra. A escuta assídua da Palavra de Deus faz maturar uma pronta docilidade a sua ação, que torna fecunda a vida pessoal, comunitária e social. Para responder ativamente a tal chamado, a Igreja Católica, por meio da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, propõe a seus fiéis, todos os anos, a Campanha da Fraternidade, com um tema específico, qual caminho de conversão pessoal, comunitária e social que visibilize a salvação paterna de Deus.

“Fala com sabedoria, ensina com amor” é o lema da Campanha de 2022, cujo tema é Fraternidade e Educação. A verdade de Cristo educa as consciências e ensina a autêntica dignidade da pessoa e do trabalho, promovendo a formação de uma cultura que corresponda verdadeiramente a todas as exigências humanas, caminho para o desenvolvimento integral. Para isso, o nosso olhar sobre o ser humano precisa ser idêntico ao de Cristo.

A celebração da Campanha da Fraternidade durante o tempo quaresmal evidencia um dado importante: não é possível separar a resposta às necessidades materiais e sociais do ser humano da satisfação das necessidades profundas do seu coração. Os danos do subdesenvolvimento são uma subtração de humanidade. E a promoção de humanidade passa necessariamente, segundo a Doutrina Social da Igreja, pela educação qualificada.