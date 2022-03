Quaresma: tempo favorável para educar o coração

Dom Jaime Spengler, arcebispo metropolitano de Porto Alegre

Quaresma, tempo que a Igreja nos oferece para realizar um itinerário de renovação espiritual, empenhados em conformar cada vez mais a própria existência com Cristo.

Quaresma é tempo favorável para a nossa conversão, ou seja, para buscar maior sintonia pessoal e social com a versão de Deus para a humanidade de todos os tempos, conforme o Evangelho de Jesus Cristo. É oportunidade para superar o individualismo, romper com a indiferença, exercitar-se mais vigorosamente na solidariedade, inspirados e impulsionados “pela caridade de Cristo” (2Cor 5,14).

Para compreender as implicâncias do discipulado de Jesus Cristo se faz necessário recordar como Deus educa seu povo, caminhando com ele, atento às suas fragilidades, ambiguidades e contradições, respeitando suas etapas e advertindo diante dos erros. O próprio Jesus durante sua atividade pública, por palavras e ações, vai realizando um itinerário educativo junto aos seus seguidores. Trata-se de uma proposta que conduz a uma transformação interior, com incidências concretas no cotidiano.

Neste tempo quaresmal somos convidados a nos empenhar mais intensamente para uma mudança de vida profunda que nos leve não somente a reconhecer nossos pecados e a pedir o salutar perdão de Deus, mas também a unir forças na construção de uma sociedade que corresponda à mensagem do Evangelho (Mc 1,15).

Atenta ao genuíno espírito quaresmal, a Igreja do Brasil, a cada ano, convida os fiéis a refletir sobre uma questão concreta que atinge a toda a sociedade brasileira, para juntos, buscarmos caminhos de solução à luz do Evangelho.

Este ano a Igreja nos convida a refletir sobre o tema Fraternidade e Educação, inspirados pelo lema “Fala com sabedoria, ensina com amor” (Pr 31,26). Sabemos que educar não é um ato isolado. É tarefa da própria pessoa, da família, da escola, da Igreja e de toda a sociedade. Nesta tarefa todos somos educadores e educandos.

Aprofundando a vivência do espírito quaresmal e nos dispondo a abraçar a causa da educação integral do ser humano, estaremos cooperando para transformar a sociedade, seguindo os critérios do Evangelho.