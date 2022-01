Maria, Senhora do Navegantes!

Por Dom Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre e primeiro vice-presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB)

Aproximamo-nos da festa de Nossa Senhora dos Navegantes. A devoção se confunde com a história da cidade de Porto Alegre, que neste ano celebra seus 250 anos de fundação.

A tradicional procissão que dias antes da festa traz a imagem de seu Santuário até a Paróquia Nossa Senhora do Rosário, situado no Centro da cidade, como também a procissão que no dia da festa reconduz a imagem ao Santuário foram canceladas, como medida preventiva diante do número crescente de pessoas contaminadas, nestes dias, pela nova variante do Coronavirus.

Buscamos, assim, cooperar com as autoridades sanitárias no empenhativo trabalho de prevenção de sempre possíveis novas contaminações pelo terrível vírus que se instalou entre nós.

Embora limitados na promoção dos festejos externos, não deixamos de venerar Maria “como mãe muito amada, com afeto de piedade filial” (LG 13). Na Ladainha a ela dedicada, a invocamos com a denominação “Estrela do Mar”. Essa é uma referência ao astro que guiava os marinheiros pelas rotas marítimas até um porto seguro. Eles assim demonstravam confiança no poder de intercessão Maria e acreditavam que ela era capaz de protegê-los nos perigos dos mares.

A tradicional devoção a Nossa Senhora dos Navegantes é forte nas regiões que estão marcadas por influências da cultura portuguesa e açoriana. Este é o caso da nossa Porto Alegre! Mas não só! Também outras cidades da Região Metropolitana e da costa gaúcha celebram com fé e devoção sua memória litúrgica, neste dia 02 de fevereiro.

Como devotos e devotas da Senhora dos Navegantes, dirigimos a ela nosso olhar, confiantes de que ela cuida com amor materno de todos os irmãos e irmãs de seu Filho amado, que peregrinam nas estradas mundo, empenhados na construção do Reino de Deus e sua Justiça.

Enquanto peregrinamos, Maria sempre será a mãe educadora da fé (LG 63). Ela constantemente nos orienta a fazer tudo o que o Filho disser (Jo 2,5). Ela cuida, indica, orienta para que o Evangelho penetre nos corações de todos os homens e mulheres de boa vontade, a fim de plasmar a vida de cada dia e produzir frutos de santidade.