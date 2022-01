Por Dom Adilson Pedro Busin, bispo auxiliar da Arquidiocese de Porto Alegre

Férias e um abençoado descanso. Quem não gosta de um período de férias? Um período de descanso. Não importa qual seja o tempo e não é necessário que seja longo. O importante é termos um período de descanso. Na nossa cultura cristã temos o domingo, em outras culturas são outros dias, que nós Dizemos ser o dia sagrado de descanso. O período também é sagrado na própria Palavra de Deus que diz “Depois da criação, Deus descansou”. O nosso descanso também é abençoado por Deus e nos dignifica assim como o trabalho também é abençoado e necessário à humanidade.

Costumo dizer que não vale a pena voltar das férias mais cansados, irritados ou estressados. Infelizmente os estudos mostram que muitos de nós voltamos deste tempo mais cansado do que quando partiram. Não. As férias são momento de repouso. Não vale a pena fazer do nosso corpo uma exigência tão grande que ao chegar se esteja tão desgastado. Não exagerar neste aspecto. Portanto, as férias elas rimam com o lazer, moderado, que leve ao relaxamento, a refazer as forças, um repouso digno. Não vale voltar das férias irritado com o trânsito, mais irritado no trabalho, de mau humor. Justamente o contrário. Precisamos voltar ao mundo do trabalho, da família, da escola, do campo, enfim, onde nos relacionamos, com novo espírito. Com a cabeça erguida, com otimismo para o ano que estamos por começar, pelas atividades retomadas. Fica o alerta então. Não vale voltar mais cansado e irritado. Tenhamos um espírito renovado, com mais alegria, mais abertos, generosos, solidários e de bom relacionamento.

Descanso, portanto, é benção. O tempo de férias é encontrar-se com os demais e consigo mesmo. É fazer deste tempo um benção na qual nós nos encontramos. E nesta benção que é repouso recomeçar nossas atividades, recomeçarmos também com novas motivações, com novo sentido, novas forças nosso dia a dia. Sim, nossa rotina. É nela que se dá o nosso viver. Um bom viver e um bem viver aos que fazem das férias um bom período de repouso.

Aproveitar as férias trabalhistas, um período prolongado de descanso, que podemos refazer as forças e as energias, mas também um tempo que podemos olhar também para a nossa parte psicológica e espiritual. Repensar valores e motivações do nosso cotidiano, do trabalho. E refletir também sobre o nosso futuro, como nós nos relacionamos no mundo do trabalho, com nossa família que viemos. O repouso é abençoado. Refazer as forças quer dizer também entrar no nosso ser interior iluminados pela luz de Deus, iluminados pelos valores nos quais acreditamos, e apostar nossa de vida, que este distanciamento da rotina se torna um espaço de busca por saúde mental, espiritual e obviamente, física.

Portanto as férias são um momento de encontrar-se com familiares, novos amigos, novos lugares. Enquanto uns preferem o litoral, outros preferem as montanhas, ainda lugares turísticos, culturais e históricos, enfim. O encontro também faz parte das férias. A família que se encontra, a família que vive de uma forma diferente, mais leve, descontraída. Portanto descanso é encontrar-se com os demais, com um novo lugar, um novo ambiente. É também encontrar-se consigo. Faz parte do ser humano.