Matrimônio e família

Por Dom Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre e primeiro vice-presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).

Quando celebramos o Dia dos Pais, somos também convidados a promover reflexão sobre a vocação ao matrimônio e à vida familiar.

A constituição de uma família é algo que pertence à existência segundo a natureza. Sabe-se que também no mundo dos animais existem "famílias''. A família exprime o modo de existir dos seres viventes, sendo algo que concerne à natureza da criação.

Os cristãos, porém, pelo batismo adquirem uma vida nova, não mais segundo a existência natural, mas segundo uma vida que pertence a Deus. Por meio do batismo, nos tornamos participantes da vida divina.

Pela celebração do sacramento do matrimônio “os noivos prometem-se entrega total, fidelidade e abertura à vida, e também reconhecem como elementos constitutivos do matrimônio os dons que Deus lhes oferece, levando a sério o seu mútuo compromisso, em nome de Deus e perante a Igreja” (Papa Francisco). Porque é um sacramento tudo aquilo que diz respeito à vida natural é transformado pela ação do Espírito Santo em novo modo de existência. A vida natural é assumida e transformada, pois pela ação sacramental a primazia não mais pertence à natureza, mas à relação.

O matrimônio é assumido como um dom para a santificação e a salvação dos cônjuges, porque a sua pertença recíproca é a representação real, por meio do gesto sacramental, da mesma relação de Cristo com a Igreja. Este modo de vida é vocação, pois é resposta ao chamado específico para viver o amor conjugal como sinal imperfeito do amor entre Cristo e a Igreja.

A compreensão cristã do sacramento do matrimônio aponta para a própria essência divina. O mistério de Deus traz a característica da família: tem em Si mesmo paternidade, filiação e a essência da família, que é o amor.

Um verdadeiro amor pode intuir a dignidade do matrimônio, que dá visibilidade e concretiza o amor de Deus para com a humanidade no mundo presente. Desponta, assim, a necessidade sempre atual de apresentar às novas gerações o significado e dignidade da vida matrimonial, e acompanhá-las num salutar processo de discernimento.

A celebração do Dia do Padre na Arquidiocese - Em celebração ao Dia do Padre, os presbíteros da Arquidiocese de Porto Alegre estiveram reunidos por Vicariato e Área Pastoral na segunda-feira (2), quando realizaram um momento de oração seguida de reflexões transmitidas pela internet e conduzidas por Dom Joel Portela, Secretário Geral da CNBB, e por Dom Jaime Spengler. “Foi muito bom ouvirmos as palavras de nosso arcebispo, de motivação e de valorização. O fato de estarmos reunidos em um grupo menor, mais local, em função das recomendações sanitárias, é uma experiência nova, nos une ainda mais”, contou o padre Miguel Orlando da Silva Faleiro, pároco da Nossa Senhora dos Navegantes, de Charqueadas, e coordenador da Área Pastoral de São Jerônimo do Vicariato de Guaíba. “A presença de Dom Joel, mesmo que distante, também nos ajudou a celebrar a data, quando fez referência à palavra e a figura do presbítero: imagem, servo e ponte.” O encontro foi concluído com uma mensagem do padre Agostinho Sauthier, chanceler da Arquidiocese e vigário paroquial da Catedral Madre de Deus. “Tenho a alegria de comemorar junto com vocês o dia do padre. Faço esta comemoração olhando para Cristo. Para ser padre é preciso ser discípulo de Cristo”, afirmou ele no início da mensagem. Ao mencionar São João Maria Vianney, padroeiro dos sacerdotes, o padre Agostinho lembrou que ele é representado num Vitral da Catedral de Porto Alegre que é iluminado à noite pelas luzes da cidade. “São João Vianney quanto mais se gastava no serviço tanto mais se revigorava na mística e na dedicação. A seu exemplo crescemos também nós em nossa vocação com confiança, gratidão e alegria. Sabemos que ‘a nossa capacidade vem de Deus, que nos tornou capazes de exercer o ministério da aliança nova (2Cor 3,6).’”

Entidades signatárias do Pacto Pela Vida e Pelo Brasil reafirmam confiança no sistema eletrônico de votação - As seis entidades que firmaram inicialmente o Pacto pela Vida pelo Brasil em 7 de abril de 2020, em referência ao Dia Mundial da Saúde, com apontamentos para os três poderes da República quanto às medidas de combate ao avanço da Covid-19, manifestaram nesta quarta-feira (4), em um encontro virtual, solidariedade ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luís Roberto Barroso. O encontro aconteceu com a participação de dom Walmor Oliveira de Azevedo, presidente da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil), Eduardo Damian, presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), José Carlos Dias, presidente da Comissão Arns (Comissão de Defesa dos Direitos Humanos Dom Paulo Evaristo Arns), Luiz Davidovich, presidente da ABC (Academia Brasileira de Ciências), Paulo Jeronimo de Sousa, presidente da ABI (Associação Brasileira de Imprensa) e Renato Janine Ribeiro, presidente da SBPC (Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência) e convidados. A mensagem entregue ao ministro, assinada pelos presidentes da CNBB, OAB, Comissão Arns, ABC, ABI e SBPC, aponta que o “processo de erosão democrática prossegue, atingindo contornos incompatíveis com o equilíbrio entre os Poderes e a manutenção do clima de paz e concórdia entre os cidadãos”. O presidente do TSE, ministro Barroso, destacou que a democracia é a causa que nos une a todos. Segundo ele, a democracia tem lugar para todos, só não tem lugar para a intolerância. “É preciso ter respeito e consideração mesmo na divergência”, afirmou aos participantes do encontro. Saiba mais do que foi discutido e leia a mensagem ao ministro na íntegra, no endereço: https://bit.ly/2VycvcJ.

Vídeo do Papa no mês de agosto - "A vocação própria da Igreja é evangelizar, e isso não é fazer proselitismo. A vocação é evangelizar, e mais, a identidade da Igreja é evangelizar. [...] Rezemos pela Igreja, para que receba do Espírito Santo a graça e a força de se reformar à luz do Evangelho." Assista a mensagem do Papa " A Igreja a caminho", no vídeo do mês de agosto, acessando o endereço: https://youtu.be/FIqCZj_ClSg.