Vidas importam

Por Dom Jaime Spengler, arcebispo metropolitano e primeiro vice-presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB)

Há quem diga que o mundo está virado do avesso. Vivemos um tempo novo no qual a incerteza parece se impor. De repente, de um dia para outro, caíram por terra um conjunto de convicções duramente construídas ao longo dos últimos decênios.

A ciência contemporânea, marcada por orgulho e prepotência, capaz de inventar um mundo paralelo ou virtual, proporcionar a clonagem humana, conceber a inteligência artificial, desejosa de tudo controlar, procurando caminhos para a saúde perfeita e almejando superar o desafio da morte se viu confrontada com um vírus perigoso e mortal.

Diante da pandemia do novo coronavírus, cientistas em seus laboratórios, sustentados por muito dinheiro, deram início a uma corrida contra o tempo e contra o vírus. Num tempo recorde, se conseguiu produzir vacinas que, aos poucos, vão sendo disponibilizadas para a população.

Contudo, no atual ritmo de vacinação, não se vislumbra, a curto prazo, um caminho de superação da tragédia que continua vitimando brasileiros. Tudo é ainda muito incerto.

“Diante de nossos olhos se esvanece, feito fumaça, o paradigma civilizatório que nos moldou ao longo dos últimos 200 anos – que somos senhores da criação, podemos fazer tudo e o mundo nos pertence” (O. Tokarczuck). Infelizmente, se pode constatar a continuidade de “uma profunda escuridão sobre nossas praças, ruas e cidades. (...) Estamos frágeis e desorientados, mas ao mesmo tempo somos importantes e necessários, todos convocados a remar juntos, cada um precisando confortar o outro” (Papa Francisco).

Por um lado, a morte de 500 mil brasileiros requer o silêncio respeitoso e as preces dos que têm fé. De outro, é necessário, nobre e digno o reconhecimento pelo empenho de tantas pessoas, em distintos espaços da sociedade, que colaboram no enfrentamento dos desafios que a pandemia impõe a todos; sinal de espírito humano e cívico.

Vidas importam! As vidas perdidas nesta tragédia da pandemia do novo coronavírus, marcada também por omissões, negligências, vaidades e interesses mesquinhos, não serão esquecidas.

A Lectio Divina, que pode ser traduzida como "leitura divina" ou "leitura espiritual", é mais conhecida atualmente em nossa Igreja como Leitura Orante da Palavra. Trata-se de uma prática e método de leitura, meditação, oração e contemplação cujos princípios foram expressos por volta do ano 220 e praticados por monges católicos, especialmente Pacômio, Agostinho, Basílio e Bento. A sistematização do método da Leitura Orante nós encontramos nos escritos de Guigo, o Cartuxo, por volta do século XII. No século XII, o monge Guigo II estava trabalhando no mosteiro com uma escada na mão. Enquanto isso, pedia a Deus que lhe sugerisse um instrumento que o ajudasse a subir até ele. Sobre isso, ele escreveu: "Ocupado em um trabalho manual, comecei a pensar na atividade espiritual do ser humano e se apresentaram improvisadamente à minha reflexão quatro degraus espirituais, ou seja: 1) a leitura; 2) a meditação; 3) a oração; e 4) a contemplação". Esta é a escada que se eleva da terra ao céu. Alguns chamam esse método de rezar de Lectio divina, isto é, leitura divina. O método mais antigo, e que inspirou outros mais recentes, é que, seja pessoalmente, em comunidade ou no círculo bíblico, nós comecemos a reflexão com a Palavra de Deus e que, depois da invocação do Espírito Santo, sigamos os seguintes "degraus da escada" que nos ajuda a subir até Deus: 1- Lectio (Leitura); 2- Meditatio (Meditação); 3- Oratio (Oração); 4- Contemplatio (Contemplação). Em poesia, Guigo, o Cartuxo, na obra Scala Claustralium (A escada dos monges), escreveu: "a leitura procura a doçura da vida bem-aventurada; a meditação a encontra; a oração a pede, e a contemplação a experimenta. A leitura, de certo modo, leva à boca o alimento sólido, a meditação o mastiga e tritura, a oração consegue o sabor, a contemplação é a própria doçura que regala e refaz. A leitura está na casca, a meditação na substância, a oração na petição do desejo, a contemplação no gozo da doçura obtida."

Papa aos idosos: "salvaguardar as raízes, transmitir a fé aos jovens e cuidar dos pequeninos" - Na última terça-feira (22), foi divulgada a mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial dos Avós e dos Idosos que será celebrado no 4° domingo de julho, neste ano, no dia 25. O Papa Francisco escreveu sua mensagem colocando-se lado a lado com os idosos, e iniciou afirmando: "'Eu estou contigo todos os dias' (cf. Mt 28, 20) é a promessa que o Senhor fez aos discípulos antes de subir ao Céu; e hoje repete-a também a ti, querido avô e querida avó. Sim, a ti! 'Eu estou contigo todos os dias' são também as palavras que eu, Bispo de Roma e idoso como tu, gostaria de te dirigir por ocasião deste primeiro Dia Mundial dos Avós e dos Idosos: toda a Igreja está solidária contigo – ou melhor, conosco –, preocupa-se contigo, ama-te e não quer deixar-te abandonado". Depois de ter recordado as perdas e sofrimentos por causa da pandemia, o Papa consolou: "O Senhor conhece cada uma das nossas tribulações deste tempo. Ele está junto de quantos vivem a dolorosa experiência de ter sido afastado; a nossa solidão – agravada pela pandemia – não O deixa indiferente". Francisco explica o motivo pelo qual proclamou justamente neste ano o Dia Mundial dos Avós e dos Idosos: "Mesmo quando tudo parece escuro, como nestes meses de pandemia, o Senhor continua a enviar anjos para consolar a nossa solidão repetindo-nos: 'Eu estou contigo todos os dias'. Di-lo a ti, di-lo a mim, a todos. Está aqui o sentido deste Dia Mundial que eu quis celebrado pela primeira vez precisamente neste ano, depois dum longo isolamento e com uma retomada ainda lenta da vida social: oxalá cada avô, cada idoso, cada avó, cada idosa – especialmente quem dentre vós está mais sozinho – receba a visita de um anjo!".