Por Dom Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre e primeiro vice-presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB)

O nome é aplicado a qualquer indivíduo de uma classe de seres. É também o antropônimo dado a uma criança ao nascer, de acordo com a cultura e os costumes de cada povo.

O nome dado a uma pessoa não é simplesmente um mero sinal ou etiqueta de identificação. O ato de dar nome a alguém torna presente a própria pessoa, com sua identidade misteriosa e seu vigor único. Neste sentido, pode-se afirmar que o nome caracteriza a pessoa.

O nome é som produzido pela ação da força movente que constitui e distingue cada pessoa em sua identidade, adquirida no Batismo. A pronúncia do nome, de algum modo, evoca a origem do sujeito em questão.

Não é raro alguém assumir uma função em nome de alguém. Trata-se de algo comum no convívio social. Quando dizemos “em nome de”, estamos apontando para um modo de proceder reflexo; isto é, o meu agir é sustentado, orientado e animado por aquela pessoa que concedeu a possibilidade de agir em seu nome.

Muitas pessoas cultivam o hábito de iniciar o dia, ou coroá-lo, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Não se trata certamente de devocionismo ou expressão de pietismo religioso. Ao iniciar ou encerrar a jornada “em nome do Pai...” a pessoa está manifestando sua disponibilidade para deixar-se conduzir pelo mistério de amor que a Trindade Santíssima (Pai e Filho e Espírito Santo) significa. A tradição cristã ensina a iniciar toda e qualquer atividade “em nome do Pai...”. De forma particular, os momentos de oração, pessoal ou comunitária são iniciados “em nome do Pai”.

Para o cristão, traçar sobre si o sinal da cruz e invocar a Trindade Santíssima, não tem conotação alguma de dominação, imposição, senhorio, no estilo de senhor-servo, patrão-empregado, superior-inferior. Expressa, sim, reverência e sensibilidade para com o Mistério da Vida.

O “Pai” é generosidade sem medida, gratuidade difusiva de si. O “Filho” é participação e acolhida jovial d’Aquele que é pura generosidade. O “Espírito” é o terceiro “do Pai e do Filho”.

“Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo” exprime pertença ao princípio originário de nossa existência e participação humana na vida divina. Cada vez que iniciamos uma obra ou atividade invocando a Trindade, confessamos nossa disposição de corresponder ao amor intra-trinitário.

Lançamento: Instagram será o novo canal de comunicação da Arquidiocese - Inspirada por Pentecostes, quando o Espírito Santo nos encoraja a ampliar a obra da evangelização, a Ascom (Assessoria de Comunicação) da Arquidiocese de Porto Alegre inaugurou no último domingo (23) a operação de mais um canal de comunicação com os fiéis e a sociedade: o Instagram. O perfil pode ser acessado pelo aplicativo como @arquipoa e na internet no endereço instagram.com/arquipoa. Com 1 bilhão de usuários no mundo e 99 milhões no Brasil, o Instagram é a 5º rede social mais usada no planeta, ficando atrás apenas do Facebook, Youtube, WhatsApp e WeChat (concorrente chinês do WhatsApp). O aplicativo, disponível para Android e iOS, foi criado em 2010 e se diferencia do Facebook por privilegiar fotos e vídeos em sua linha do tempo. O Diretório de Comunicação da Igreja no Brasil (documento 99 da CNBB) nos lembra que "o Pai comunica o Filho a sua vontade e envia o Espírito Santo para habilitar toda pessoa a acolhê-la e colocá-la em prática. O Espírito é responsável pela revelação de Deus e, ao mesmo tempo, pelo seu conhecimento e aceitação. Longe d'ele, a comunicação torna-se uma confusão como em Babel (DC, 49)." Antes de ir em missão e comunicar, sublinha o Diretório, todo batizado precisa ser discípulo: "Na escuta da Palavra e na abertura de um coração em estado de oração, perpetua-se o prodígio de Pentecostes, que permite à Igreja fazer chegar o anúncio do Evangelho a todos (DC, 50)." Se o site e o Facebook da Arquidiocese servem para trazer conteúdos de formação e noticiar o que de mais importante acontece na Igreja local, no Estado, no Brasil e no mundo, o novo canal no Instagram quer comunicar Jesus Cristo em outro formato: apresentando a beleza de Deus. Para Dom Jaime Spengler, arcebispo metropolitano, "somos convidados a anunciar esperança, por meio da verdadeira beleza! A beleza salva!" Juliano Rigatti, jornalista e membro da Ascom, explica que a presença da Arquidiocese no Instagram não será para apenas aumentar a quantidade de informação na rede, mas de criar momentos de reflexão. "Para nós, a presença no Instagram da mais importante instituição católica da região precisa ser destoante do que vemos quase que infinitamente ao rolar a tela dos nossos celulares. Estamos cansados de tanta informação, de notícias e de oferta de produtos e serviços, que nos distraem da beleza da criação. Mesmo na internet, é preciso termos momentos de parada, de contemplação, de menos ruído", pondera Juliano. "Dom Jaime diz que a beleza nos desestabiliza e salva. Precisamos de mais beleza em nossos dias. E se passamos tanto tempo dos dias nas telas, é ali que a beleza precisa estar também."

Episcopado Gaúcho convida para Mutirão contra a Fome em Corpus Christi - O contexto não é fácil, sabemos. Além das dores e perdas que experimentamos diretamente pelo Covid-19, precisamos reconhecer também o sofrimento de muitos irmãos e irmãs que sofrem ainda outras dificuldades, nascidas ou agravadas pela pandemia que afeta o mundo desde março do ano passado. No Brasil, quase 60% da população brasileira – 125,6 milhões – sofreram ou sofrem insegurança alimentar durante a pandemia. Isto significa que mais da metade dos habitantes de nosso país não comeu em quantidade e qualidade ideais desde a chegada do Covid em nossas vidas. É olhando especialmente para esta realidade da fome, que a coordenação da 6ª Semana Social Brasileira no Estado iniciou na terça-feira (25) a Semana de Ativismo Contra a Fome. A ação se estende até o dia 3 de junho, na celebração de Corpus Christi. Para motivar ações de solidariedade em todo o Regional, os arcebispos e bispos de todo o RS enviam sua mensagem: Vamos Juntos Cuidar para que todos tenham vida! No vídeo produzido, Dom Silvio Guterres Dutra, bispo referencial da Comissão Episcopal Pastoral para a Ação Sócio Transformadora do Regional Sul 3, explica que a iniciativa "é um tempo de chamada para a solidariedade" e que está em sintonia com a Campanha É tempo de Cuidar e com o Pacto pela Vida e pelo Brasil, iniciativas da CNBB. A proposta para todo o Estado em Corpus Christi é para ações de solidariedade na festa de Corpus Christi. A sugestão é que cada arqui/diocese identifique a melhor proposta de ação para a sua realidade, mas que não deixe de pensar naqueles que mais precisam. O importante é que em cada lugar sejam promovidas iniciativas de solidariedade e compromisso como os mais necessitados, fortalecendo as redes de solidariedade já existentes para a entrega e distribuição dos alimentos, roupas e produtos arrecadados. Assista ao vídeo em: https://youtu.be/v0LZ96ugpYo

Plataforma de Ação Laudato si’ promove estilos de vida sustentáveis ao redor do mundo - A Santa Sé dá início à "Plataforma de Ação Laudato si'" (LSAP) em meio a uma pandemia global da qual estamos lutando para sair, e o grito da Terra e dos pobres se torna cada vez mais comovente, e os cientistas e os jovens dão um alarme claro: "Estamos destruindo o nosso futuro". Um percurso, na conclusão do Ano especial convocado em 24 de maio de 2020 para o quinto aniversário da encíclica do Papa Francisco, que para os próximos sete anos envolverá dioceses, paróquias, grupos eclesiais e laicais, assim como hospitais e centros de atendimento, empresas, empresas agrícolas, escolas e universidades, institutos e ordens religiosas, todos chamados a adotar estilos de vida sustentáveis. Não se trata de uma iniciativa em seu próprio benefício, mas de um projeto necessário, considerando os dados recentes que falam de graves riscos para o planeta e seus habitantes. “A nossa família humana, em sua totalidade, está em grande perigo, não temos mais tempo para esperar ou adiar”, disse o prefeito do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, cardeal Peter Appiah Turkson, promotor da Plataforma, apresentando a iniciativa na Sala de Imprensa da Santa Sé, nesta terça-feira (25/05). "É fundamental limitar o aumento da temperatura média global dentro do limite crucial de 1,5°C acima dos níveis pré-industriais, pois excedê-la seria catastrófico", disse ele. Ainda há uma saída que é a indicada pelo Papa: agir em conjunto para garantir a nossos filhos e aos filhos de nossos filhos "um futuro justo e sustentável". O cardeal Turkson observou que o Papa Francisco é atualmente a voz mais influente sobre este tema. De fato, o Pontífice foi convidado a participar da próxima Cop26 agendada para novembro próximo em Glasgow, na Escócia. "Uma eventual presença do Papa", disse o cardeal, supondo também a presença do Patriarca Ecumênico de Constantinopla, Bartolomeu I, "seria um sinal fundamental para os participantes do encontro". "Os governos precisam se comprometer com este problema", disse ao Vatican News. "Desde a Cop21, em 2015, em Paris, cada país foi convidado a desenvolver seu próprio compromisso, cada um foi deixado à sua disposição. O que falta é alguém que possa mostrar sua seriedade na questão da Criação. Como o Papa escreveu na Laudato si', no parágrafo 19, não se trata de recolher informações, mas de compartilhar e compadecer o sofrimento com os pobres. É isso que, com a possível presença do Papa, se espera que os líderes políticos possam entender e não só.