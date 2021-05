Discernimento: dom do Espírito

Por Dom Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre e primeiro vice-presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).

O tempo presente vivido sob a influência do coronavírus tem exigido a mudança de vários hábitos pessoais e coletivos. Ele tem sido um tempo de aprendizados, de recordação de elementos simples e fundamentais do convívio humano, mas também tem cooperado para expor a fragilidade humana.

A leitura destes sinais nos instiga a buscar um horizonte de novas possibilidades e oportunidades.

Para realizar o caminho em busca do novo que todos almejamos, a tradição cristã oferece uma indicação preciosa, caracterizada por aquilo que se cunhou denominar “obra do discernimento”.

Os antigos diziam que a melhor de todas as virtudes é o discernimento. “Discernir significa ‘ver claramente entre’, observar com muita atenção, escolher separando. O discernimento é uma operação, um processo de conhecimento, que se realiza através de uma observação vigilante e experimentação cuidadosa, a fim de nos orientar em nossas vidas, sempre marcada por limites e pelo não-conhecimento” (E. Bianchi). Exercitar-se nesta virtude oferece a possibilidade de ser atingido por inspiração e condições para a expansão em nós e entre nós do “novo”, do “diferente” que anelamos para o pós-pandemia.

Em momentos importantes da vida e da história, os cristãos invocam o Espírito Santo Criador, de quem o discernimento é dom. O Espírito é profundidade, comunhão e criatividade. Estes aspectos que O caracterizam, apontam para exigências do tempo presente que se apresentam aos diversos âmbitos do convívio humano.

As respostas que as crises atuais exigem, requerem discernimento para não se deixar conduzir por subjetivismos e autorreferencialidades. Daí a importância de conhecer-se a si mesmo, renunciar à própria vontade, reconhecer a própria missão e disposição para o diálogo, qual caminho de discernimento.

Por isso, celebrando a festa de Pentecostes, somos convidados a invocar a força do Espírito Santo Criador: “Suave origem do bem, (...) nossas almas ilumina”, para que possamos deixar o nosso mundo um pouco melhor para as futuras gerações.

Final de semana da Igreja no RS será dedicado à Coleta de Pentecostes - Neste final de semana, dias 22 e 23 de maio, todo o Estado é convidado a contribuir com a missão em Moçambique. São 27 anos de história e mais de 65 missionários enviados no projeto de parceria entre a Igreja Católica do Rio Grande do Sul e a Arquidiocese de Nampula, no norte de Moçambique. A equipe, atualmente, é integrada pelo padre Luiz Weber e pela jovem leiga Maria Isabel Tromm e tem como principal preocupação manter um olhar voltado para a realidade da população local, a fim de atender suas necessidades mais básicas. Desde 1994, a atuação das equipes missionárias priorizou as áreas da saúde, educação, promoção da mulher e direitos humanos, aliadas ao atendimento religioso e pastoral. A equipe missionária é responsável pelo acompanhamento a duas paróquias que somam cerca de 150 comunidades e mantém dois projetos sociais na área de educação: uma Biblioteca Comunitária que recebe por dia em torno de 50 alunos e o projeto de alfabetização e reforço escolar Murima Wa Mwana (Coração de Criança), que acompanha cerca de 100 crianças e adolescentes e oferece também uma turma de alfabetização para 20 mulheres. Para conhecer mais o projeto, assista ao Documentário produzido em 2019 pelo Conselho Missionário Regional, por ocasião dos 25 anos de Missão em Moçambique, no link ao lado: https://youtu.be/WIGjBNXlqU8. E para garantir a sustentabilidade do projeto, a Igreja do Estado conta com a solidariedade dos fiéis de todo o Rio Grande do Sul. Na celebração de Pentecostes – este ano dias 22 e 23 de maio – as paróquias e capelas de todo o Estado realizam a coleta que mantém esta e outras ações missionárias da Igreja do Rio Grande do Sul. Os recursos arrecadados também apoiam a articulação do Conselho Missionário Regional no Estado, que promove formações, encontros missionários e colabora com as Pontifícias Obras Missionárias e com projetos missionários na Amazônia. Este ano, por causa da pandemia, as celebrações estão com público restrito e muitas pessoas optam por ainda permanecer em isolamento social. Se você não vai à Igreja neste fim de semana, contribua pela conta: CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL - Banco Sicredi - Cooperativa: 0116 - Conta Corrente: 08355-0 e por meio do Pix: 33685686001041

6ª Semana Social Brasileira terá ativismo contra a fome - Pão para quem tem fome e fome de justiça para quem tem pão. A provocação, rezada em muitos de nossos lares é também inspiração para a Semana de Ativismo contra a Fome, proposta pelo grupo de articulação da coordenação estadual da 6ª Semana Social Brasileira – Mutirão pela vida: Por Terra, Teto e Trabalho. A Semana contra a Fome, que acontecerá de 25 de maio a 3 de junho, traz na programação duas lives promovidas pela articulação estadual. No dia 25, a coordenação promove a live “Mutirão contra a fome – denúncia”, com o lançamento da música tema, composta pelo grupo Unamérica e do Manifesto da 6ª Semana Social Brasileira no Rio Grande do Sul sobre a situação da fome. Já no dia 31, será realizada a live: “Mutirão contra a fome – anúncio”, contemplando diversas iniciativas já existentes na área da agroecologia e de superação da carestia e da fome nas comunidades. Em nível local, a motivação é para as já tradicionais ações de solidariedade na festa de Corpus Christi. A sugestão da 6ª SSB no Rio Grande do Sul é que cada arqui/diocese identifique a melhor proposta de ação para a sua realidade, mas que não deixe de pensar naqueles que mais precisam. O importante é que em cada lugar sejam promovidas iniciativas de solidariedade e compromisso como os mais necessitados, fortalecendo as redes de solidariedade já existentes para a entrega e distribuição dos alimentos, roupas e produtos arrecadados. Para a próxima semana, a coordenação da 6ª SSB realizará também o lançamento do vídeo dos Bispos do Regional Sul 3 motivando para a ação solidária de Corpus Christi e um Clip Musical com cantores comunitários com a canção “Pão em todas as Mesas”. Saiba mais no link ao lado: https://bit.ly/3fu1lfb

Fundo Mundial de Solidariedade destinou mais de R$ 680 milhões em doações no mundo; R$ 5 milhões teve origem brasileira - Em 2020, o Fundo Mundial de Solidariedade distribuiu mais de R$ 680 milhões nos cinco continentes. A contribuição do Brasil para este fundo foi de R$ 5.005.994,86. As Pontifícias Obras Missionárias (POM) são uma rede mundial de oração e solidariedade à serviço do Papa e colaboram com 1.050 dioceses pobres que dependem da Congregação para a Evangelização dos Povos. São Igrejas jovens nos “territórios de missão”. O material faz o detalhamento dos valores destinados pela Pontifícia Obra da Propagação da Fé, Pontifícia Obra da Infância e Adolescência Missionária e Pontifícia Obra de São Pedro Apóstolo. Através de gráficos, pode-se ter conhecimento das áreas que receberam recursos, colaborando com educação, obras sociais, proteção das crianças, catequese, entre outros. Sua fundação tem origem no fervor missionário expresso por Pauline Jaricot que, na França, em 1822, instituiu a Obra da Propagação da Fé. Ela descobriu uma forma concreta para envolver os fiéis na missão universal da Igreja, através da oração e da arrecadação de fundos. A iniciativa começou com um pequeno círculo de operárias que rezavam pela missão ad gentes e faziam uma pequena doação para sustentar os missionários franceses que estavam na China. Hoje, essa rede de oração e solidariedade se espalhou por todo o mundo, sendo fonte inspiradora para as obras pontifícias. As doações dos cristãos compõem o Fundo Mundial de Solidariedade, que existe para financiar diversos projetos ordinários e extraordinários aprovados durante a Assembleia Geral em Roma, formada por diretores das POM de diversos países. Acesse a Mensagem do Papa e a distribuição da coleta missionária no mundo no link ao lado: https://bit.ly/3vfzEO9