Por Dom Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre e primeiro vice-presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB)

O momento atual favorece o atiçamento de ódios e a disseminação de preconceitos e crendices. Tal situação está ancorada na tendência de setores da sociedade em negar a importância do rosto.

Não se pode, porém esquecer que nos reconhecemos contemplando o próprio rosto e o rosto do outro. O rosto alheio informa sobre o rosto do outro, mas também sobre nós mesmos.

Num tempo em que somos exortados a cobrir o rosto com uma máscara, corre-se o risco de habituar-se a caminhar isolados uns dos outros, sem reconhecer-se na própria identidade. Vale recordar que antigamente era proibido por lei cobrir o rosto em público; agora somos proibidos de descobri-lo.

Contudo, somos convidados a nos colocar em movimento, a estar com as pessoas, ouvi-las, colher sugestões que a realidade oferece para melhor reconhecer a nós e aos demais.

Sabemos que notícias, informações e imagens podem, por infinitas motivações, ser facilmente manipuláveis. Não se trata de demonizar o instrumental usado para tanto, mas tornar presente a necessidade de resgatar o lugar da verdade e a dignidade de todos os envolvidos, pois, em jogo, está sempre uma identidade, um rosto.

O rosto do outro me interpela. Por isso, não se pode ignorar as situações cotidianas envolvendo pessoas, possuidoras de uma identidade, de rosto. Ir ao encontro do outro, ver e deixar-se ver para então compartilhar o encontrado e o visto, é algo decisivo para o convívio social sadio e harmonioso.

Os elementos oferecidos pelo tempo presente e a inspiração cristã que caracteriza a cultura ocidental, nos impulsionam a resgatar a dignidade e a nobreza do rosto humano, e sua importância, por exemplo, para a comunicação no convívio social.

A experiência cristã pode ser descrita como uma história de encontros, de rostos que convergem, marcados pelo desejo de comunicar.

Há dois milênios uma corrente de encontros comunica o fascínio da aventura cristã. Comunicar esperança e amor nestes tempos complexos é o desafio de todos os batizados. Amor e esperança também se transmite com o olhar. Se devemos neste tempo cobrir o rosto com uma máscara, permitamos ser contagiados pelo desejo de nos olharmos nos olhos!

Catedral Mãe de Deus promove live com a empresária Luiza Trajano - Uma Live intitulada “Vacinação no Brasil” contará com um time de peso para marcar o início da programação dos 100 anos da Catedral Metropolitana de Porto Alegre nesta quinta-feira (13), às 11h da manhã. Estão confirmadas as presenças do arcebispo de Porto Alegre, Dom Jaime Spengler, da empresária Luiza Helena Trajano, presidente do Conselho da rede varejista Magazine Luiza e do Grupo Mulheres do Brasil, e da Imunologista Cristina Bonorino, professora titular da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA) e membro dos comitês científico e clínico da Sociedade Brasileira de Imunologia. Durante o encontro, as pessoas poderão doar alimentos por meio de um QR-Code, e os mantimentos serão recebidos e distribuídos em conjunto pelo Banco de Alimentos e o Mensageiro da Caridade, serviço social da Arquidiocese de Porto Alegre. O encontro online, mediado pela jornalista e apresentadora Regina Lima, será transmitido ao vivo no Instagram da Catedral (@catedralmetropolitanapoa) e dos demais convidados. Além da arrecadação de mantimentos para socorrer os que sofrem os efeitos da pandemia, o encontro visa conscientizar a população acerca da eficácia das vacinas e da importância da imunização contra o COVID-19. Dom Jaime Spengler salienta a necessidade de socorrer os menos favorecidos, enquanto sublinha a importância do fornecimento da vacina para todos. “Precisamos respeitar a ciência e lutar pela imunização de nossa população. Com fé e vacina, logo sairemos dessa”, diz.

Coleta de Pentecostes: nos dias 22 e 23 de maio, todo o Estado é convidado a contribuir com a missão em Moçambique - São 27 anos de história e mais de 65 missionários enviados no projeto de parceria entre a Igreja Católica do Rio Grande do Sul e a Arquidiocese de Nampula, no norte de Moçambique. A equipe, atualmente, é integrada pelo padre Luiz Weber e pela jovem leiga Maria Isabel Tromm e tem como principal preocupação manter um olhar voltado para a realidade da população local, a fim de atender suas necessidades mais básicas. Desde 1994, a atuação das equipes missionárias priorizou as áreas da saúde, educação, promoção da mulher e direitos humanos, aliadas ao atendimento religioso e pastoral. A equipe missionária é responsável pelo acompanhamento a duas paróquias que somam cerca de 150 comunidades e mantém dois projetos sociais na área de educação: uma Biblioteca Comunitária que recebe por dia em torno de 50 alunos e o projeto de alfabetização e reforço escolar Murima Wa Mwana (Coração de Criança), que acompanha cerca de 100 crianças e adolescentes e oferece também uma turma de alfabetização para 20 mulheres. Para conhecer mais o projeto, assista ao Documentário produzido em 2019 pelo Conselho Missionário Regional, por ocasião dos 25 anos de Missão em Moçambique, no link ao lado: https://youtu.be/WIGjBNXlqU8

E para garantir a sustentabilidade do projeto, a Igreja do Estado conta com a solidariedade dos fiéis de todo o Rio Grande do Sul. Na celebração de Pentecostes – este ano dias 22 e 23 de maio – as paróquias e capelas de todo o Estado realizam a coleta que mantém esta e outras ações missionárias da Igreja do Rio Grande do Sul. Os recursos arrecadados também apoiam a articulação do Conselho Missionário Regional no Estado, que promove formações, encontros missionários e colabora com as Pontifícias Obras Missionárias e com projetos missionários na Amazônia. Este ano, por causa da pandemia, as celebrações estão com público restrito e muitas pessoas optam por ainda permanecer em isolamento social. Se você não vai à Igreja neste fim de semana, contribua pela conta: CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL - Banco Sicredi - Cooperativa: 0116 - Conta Corrente: 08355-0 e por meio do Pix: 33685686001041.

Publicado o Motu proprio "Antiquum ministerium" com o qual Francisco institui o Ministério de Catequista - "Fidelidade ao passado e responsabilidade pelo presente" são "as condições indispensáveis para que a Igreja possa desempenhar a sua missão no mundo": assim escreve o Papa Francisco no Motu proprio "Antiquum ministerium" - assinado na segunda-feira, 10 de maio, memória litúrgica de São João de Ávila, presbítero e doutor da Igreja - com o qual institui o Ministério de Catequista. No contexto da evangelização no mundo contemporâneo e diante da "imposição de uma cultura globalizada", de fato, "é necessário reconhecer a presença de leigos e leigas que, em virtude de seu Batismo, se sentem chamados a colaborar no serviço da catequese". Além disso o Pontífice enfatiza a importância de "um encontro autêntico com as gerações mais jovens", como também "a necessidade de metodologias e instrumentos criativos que tornem o anúncio do Evangelho coerente com a transformação missionária da Igreja". Saiba mais acessando o link ao lado: https://bit.ly/3feknGn.