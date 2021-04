A Páscoa e o essencial da fé cristã

Por Dom Jaime Spengler, arcebispo metropolitano de Porto Alegre e primeiro vice-presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB)

Conta a lenda que “uma abadia atravessava uma crise. No passado, albergou muitos monges jovens. Agora estava deserta. Só alguns velhos monges perambulavam pelos corredores e louvavam a Deus com o coração pesado.

Na mata vizinha, um rabino construiu para si uma cabana. De vez em quando, vinha ali para orar e jejuar. Nunca ninguém lhe dirigiu a palavra, mas cada vez que voltava à sua cabana, a notícia circulava entre os monges: ‘O rabino passeia debaixo das árvores’. E enquanto ele ali permanecia, os velhos monges sentiam-se rejuvenescer pelo seu exemplo.

Um dia, o abade decidiu visitá-lo. Depois da missa da manhã, dirigiu-se ao bosque. Aproximando-se, viu o rabino junto da entrada, de braços estendidos em sinal de boas-vindas. Os dois homens abraçaram-se como irmãos que estavam há tempos separados e que agora se encontravam. Depois permaneceram um em face do outro e sorriram demoradamente.

O rabino convidou o abade a entrar na cabana. No meio, havia uma mesa de madeira, sobre a qual estava a Bíblia aberta. Sentaram-se na presença do livro.

De repente o rabino começou a soluçar. Contagiado, o abade não pode resistir e, cobrindo a face com as mãos, pôs-se a chorar também. Pela primeira vez na sua vida ele esvaziava o seu coração.

Quando a fonte estancou, o rabino disse: vocês servem a Deus com um coração pesado. Vieste buscar a luz perto de mim. Vou dizer-te um segredo que vós podereis repetir só uma vez.

O rabino olhou o abade nos olhos e disse-lhe: o Messias encontra-se entre vós. Fez-se silêncio. Depois, disse: agora é melhor que te vás. O abade partiu sem dizer uma palavra.

Na manhã seguinte, reuniu os monges. Disse-lhes do segredo recebido, e que nunca mais deveria ser repetido. Olhando seus irmãos nos olhos, disse: o rabino disse que um de nós é o Messias. Os monges ficaram estupefatos. O que significa?, perguntaram. Frei João é o Messias ou Frei Mateus ou Frei Tomás? Que significa isto? Estavam perturbados com o segredo do rabino, mas ninguém mais falou nele.

À medida que o tempo passava, os monges começaram a tratar-se uns aos outros com delicadeza e atenção. Reinava entre eles uma cordialidade e uma qualidade de relações que todo mundo podia notar. Conviviam como se tivessem descoberto algo, e todos rezavam e estudavam a Escritura como homens que procuravam algo.

Os hóspedes que passavam por ali ficavam impressionados pela maneira de orar daqueles homens e pela qualidade do seu acolhimento. Fiéis vieram de todos os lados para se alimentar da vida de oração dos monges”.

Caminho privilegiado para a graça do encontro com o Ressuscitado é o exercício do encontro com a Palavra, os Sacramentos e os irmãos e irmãs.

As celebrações da Páscoa são oportunidade para reencontrar o essencial da fé cristã: a Palavra, os Sacramentos e a vida em comunidade dos irmãos e irmãs.

Promoção Vocacional reúne público feminino no dia 18 de abril - A Promoção Vocacional da Arquidiocese de Porto Alegre promove o Encontro Vocacional Feminino Ruah, no domingo, 18 de abril. O encontro, que será pela internet, tem como objetivo auxiliar as adolescentes e jovens no seu discernimento vocacional. A equipe de coordenação busca proporcionar um espaço para o despertar e o aprofundamento das vocações na vida da Igreja. “É preciso oferecer espaços para que Deus possa falar e isso, em especial nestes tempos de pandemia, é um grande desafio”, destaca a coordenadora do Ruah, Silvéria Pinheiro. A equipe é composta por Irmãs e leigas que atuam de forma voluntária na missão de cultivar as diversas vocações femininas na vida da Igreja. Interessadas em participar podem realizar a sua inscrição com a coordenadora do Encontro Ruah, Silvéria Pinheiro, por meio do whatsapp: (51) 99215-1774 ou ainda por meio da Equipe Vocacional de sua paróquia. Os Encontros Ruah ocorrerão sempre no terceiro domingo de cada mês. Para mais informações acesse o link: https://bit.ly/3cVuFvc

Assembleia Geral da CNBB inicia na próxima segunda-feira (12) no formato online - A 58ª Assembleia Geral do episcopado brasileiro pela primeira vez será realizada em um formato virtual, de 12 a 16 de abril com atividades nos períodos de manhã e tarde. O tema central diz respeito ao Pilar da Palavra proposto pelas Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil (DGAE 2019-2023). Mesmo sem a possibilidade de votação de um documento, será debatido o tema “Casas da Palavra – Animação bíblica da vida e da pastoral nas comunidades eclesiais missionárias” e também diversos outros assuntos relacionados à atuação da Igreja Católica no Brasil. Saiba mais no link: https://bit.ly/3cXCVuq

Em vídeo, Papa defende direitos fundamentais na intenção de oração para abril - O Papa Francisco divulgou por meio de vídeo a intenção de oração para o mês de abril. Nele, o Santo Padre defende que todas as pessoas do mundo têm direito de se desenvolver plenamente e pede especialmente por aqueles que arriscam suas vidas lutando pelos direitos fundamentais. Defender os direitos humanos fundamentais pode ser, em muitas partes do mundo, um risco. Não apenas em regimes ditatoriais, mas também em algumas democracias em crise. É preciso coragem, como diz Francisco, para "Refiro-me a opor-se ativamente à pobreza, à desigualdade, à falta de trabalho, de terra, de habitação, de direitos sociais e trabalhistas. Lembrem-se que muitas vezes os direitos humanos fundamentais não são iguais para todos. Há pessoas de primeira, de segunda, de terceira e de descarte". Acesse o link e assista ao vídeo: https://youtu.be/XO4sNdyZAZk