Por Dom Jaime Spengler, arcebispo metropolitano de Porto Alegre e primeiro vice-presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB)

"O Verbo se fez carne e habitou entre nós" (Jo 1,14): modo simples e ao mesmo tempo paradoxal de apresentar a inescrutável união entre Deus e o homem. O Altíssimo assume a forma pobre, de uma criança inofensiva, indefesa e frágil, da qual todos podem aproximar-se sem temor.

O Deus que se revela em Jesus Cristo, é um Deus pobre, humilde, despojado, mendicante de tudo, sobretudo de amor e de acolhimento.

Deus se fez pobre em Belém. Encontra-O quem entra no caminho do despojamento radical e da liberdade, no qual Ele possa nascer de novo. Desde aquele primeiro Natal, Deus está sempre à procura de um seio acolhedor. É sempre um nascituro à procura de uma mãe de carne, de uma criatura sobre a qual possa enviar o seu Espírito para, ainda uma vez, poder nascer no mundo.

Desde aquele primeiro Natal Deus não se afastou mais da humanidade. É o ser humano que frequentemente tenta fugir, lançando-se à procura de uma imagem falsa, distante, ou em oposição com aquela desejada por Ele, terminando assim por sentir-se inquieto e prisioneiro de si mesmo.O Natal lembra ao ser humano de todos os tempos o fim daquela fuga assustadora e dispersiva, longe de si mesmo e de Deus, que sempre o procura e o espera. Cada Natal é, e deverá ser sempre, uma etapa do itinerário que convida e reconduz o ser humano para aquele ardente encontro, no qual lhe é mostrado quem é e quem deve ser.

O Natal 2020 traz as marcas de uma terrível pandemia que não faz distinção de pessoas. Estamos sendo recordados da nossa fragilidade, da necessidade de cuidar da casa comum, de que somos todos irmãos e irmãs, e de que tudo está interligado.

As luzes que decoram as celebrações natalinas indicam a necessidade de iluminar mentes e corações, pois Natal é "conceber" a Palavra, realmente presente entre nós, para que novamente se torne visível e digna de crédito. A nossa vida é uma chamada para este "parto" de Deus em nós e no meio dos outros.

É Natal! Celebramos verdadeiramente o Natal, quando deixamos transparecer em nós a presença do Senhor.

Se por um lado o Natal 2020 traz as marcas da presença de um vírus ágil e perigoso, por outro lado representa um apelo para que nossas ações se tornem sinais ainda mais evidentes de uma experiência de fé, de uma relação íntima e profunda com o Mistério de Deus.

Arquidiocese de Porto Alegre lança novo site - Na semana em que a Igreja celebra a maior de todas as novidades, a chegada do Deus Menino no Natal, a Arquidiocese de Porto Alegre anuncia dois lançamentos: um novo site, com reorganização dos conteúdos e melhor experiência de navegação em computadores e celulares; e uma nova identidade visual, que busca na simplicidade uma comunicação mais direta com seus públicos. O site foi desenvolvido pela agência Social Up, com a coordenação da equipe da Assessoria de Comunicação (Ascom) da Arquidiocese de Porto Alegre. A inscrição “Arquidiocese de Porto Alegre” foi mantida, embora tenha-se acrescentado o uso do termo "ArquiPoa", que atribui o caráter de simplicidade ao nome. O ".com" foi adicionado em alusão ao contexto digital em que vivemos, para reforçar o principal endereço de acesso ao site -- www.arquipoa.com -- além de reforçar o seu uso nos e-mails institucionais ( Na semana em que a Igreja celebra a maior de todas as novidades, a chegada do Deus Menino no Natal, a Arquidiocese de Porto Alegre anuncia dois lançamentos: um novo site, com reorganização dos conteúdos e melhor experiência de navegação em computadores e celulares; e uma nova identidade visual, que busca na simplicidade uma comunicação mais direta com seus públicos. O site foi desenvolvido pela agência Social Up, com a coordenação da equipe da Assessoria de Comunicação (Ascom) da Arquidiocese de Porto Alegre. A inscrição “Arquidiocese de Porto Alegre” foi mantida, embora tenha-se acrescentado o uso do termo "ArquiPoa", que atribui o caráter de simplicidade ao nome. O ".com" foi adicionado em alusão ao contexto digital em que vivemos, para reforçar o principal endereço de acesso ao site -- www.arquipoa.com -- além de reforçar o seu uso nos e-mails institucionais ( [email protected] , por exemplo). Concebida em conjunto pela equipe da Ascom, a nova identidade visual e redesenho do brasão têm a autoria do designer Nelson Pereira. Acesse e confira: www.arquipoa.com

CNBB divulga nota sobre a resolução do Conanda que trata dos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas - O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda) aprovou, no dia 17 de dezembro, resolução que estabelece uma série de diretrizes para o atendimento de adolescentes que estejam cumprindo medidas socioeducativas em meio fechado. A resolução causou polêmica por causa de uma notícia falsa divulgada em relação ao artigo 41, que trata sobre visitas íntimas. Por isso, a presidência da CNBB divulgou nota para esclarecer o que de fato foi aprovado. Para ler a nota completa acesse: https://bit.ly/2LX2gcZ

A Mensagem do Papa Francisco para este Natal - A crise provocada pela pandemia foi a ocasião para o Papa analisar os desafios que a Igreja enfrenta e o fez em audiência aos membros da Cúria Romana para os votos de Natal: "Amados irmãos e irmãs, conservemos uma grande paz e serenidade, plenamente conscientes de que todos nós, a começar por mim, somos apenas 'servos inúteis'". Colaboração generosa e apaixonada: o Papa Francisco pediu um presente de Natal aos membros da Cúria Romana, ao recebê-los em audiência esta segunda-feira (21) para as tradicionais felicitações natalinas. O discurso do Pontífice foi dedicado a analisar a crise provocada pela pandemia e suas repercussões na sociedade, mas, sobretudo, na Igreja. Francisco recordou o memorável 27 de março passado, quando a Praça estava aparentemente vazia, mas, na realidade, “estava cheia graças à pertença fraterna que nos acomuna nos vários cantos da Terra”. Esta mesma fraternidade o levou a escrever a encíclica “Fratelli tutti”, para que este princípio se torne um anseio mundial. A crise que estamos vivendo é um tempo de graça, afirma o Papa citando alguns episódios narrados na Bíblia: desde a crise de Abraão até a “mais eloquente”, que é a de Jesus, e a “crise extrema na cruz”, que abre o caminho da ressurreição. Leia a mensagem completa em: https://bit.ly/3aBCTYI