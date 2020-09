O suicídio na era do vazio

Por Dom Leomar Antônio Brustolin, bispo auxiliar da Arquidiocese de Porto Alegre

Desde a década de 90, a Organização Mundial da Saúde (OMS) trata o suicídio como um problema de saúde pública. O suicídio é a morte que nasce de dentro, que mata a pessoa primeiro interiormente, para, depois, manifestar-se como gesto externo. O gesto do suicidado gera muitas aflições, questionamentos e dor à família e aos amigos que ficarão procurando o significado desse fim trágico.

As atuais pesquisas demonstram a extrema complexidade das motivações ou causas do comportamento suicida, que passam por fatores mentais, psicológicos, afetivo-emocionais, biológico-genéticos, etiológicos, socioeconômicos, culturais e religiosos.

Esse é um fenômeno no qual as causas e motivações individuais estão necessariamente associadas à determinadas relações sociais fundamentais. A estrutura social tem decisiva influência sobre o indivíduo, podendo proteger e ajudar o sujeito a viver, ou levá-lo à busca da autodestruição.

Nas sociedades em que a exclusão e o individualismo dominam, o suicídio agrava-se consideravelmente. Ao acentuar o individualismo, as sociedades regidas por uma lógica narcísica, multiplicam as iniciativas autodestrutivas. Numa sociedade marcada pela banalização e pelo relativismo, o suicídio, assim como o próprio fato da morte, torna-se um tabu, evitando-se falar sobre ele.

Produto da ordem alienada que a sociedade atual impõe ao indivíduo, o suicídio é hoje a expressão de uma crise de despersonificação. É o sujeito dessubstancializado, perdido no turbilhão de informações, vítima da overdose de opções de consumo que a sociedade tecnocientífica oferece para se atingir a felicidade, porém, uma felicidade momentânea, hedonista e eminentemente individual. Chega-se a dizer que se vive a era do vazio, numa atmosfera de várias opções de sentido e de ética, mas com dificuldades de se garantir o bem comum. O indivíduo pós-moderno move-se sem um horizonte último, capaz de orientar a vida entre altos e baixos, ganhos e perdas.

A estrutura, o ambiente e a educação familiar, o senso de pertença à comunidade e o cultivo da espiritualidade são fundamentais para desenvolver níveis de felicidade que diminuam o instinto autodestrutivo. Aqui entram a ética e o cuidado para pensar preventivamente, atuando no sistema educacional, reconstruindo sentidos, resgatando valores, autorizando a expressão de sentimentos e pensamentos e fortalecendo os vínculos.

Acessibilidade na Catequese - Na Arquidiocese de Porto Alegre, a catequese batismal prepara-se para ser ainda mais inclusiva. A partir de agora, a formação de pais e padrinhos para o sacramento do Batismo contará, pela primeira vez, com vídeos que possuem recursos completos de acessibilidade: audiodescrição para as pessoas com deficiência visual, e Língua Brasileira de Sinais (Libras) e legenda especial para as pessoas com deficiência auditiva. "Estes são recursos pedagógicos indispensáveis para uma catequese batismal inclusiva", destaca Dom Leomar Brustolin, bispo auxiliar da Arquidiocese de Porto Alegre e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Teologia da PUCRS. Os vídeos farão parte do material que acompanhará os catequistas nas visitas de preparação aos pais e padrinhos nas casas ou mesmo nos encontros personalizados nas paróquias. Além deles, o subsídio de Orientações para o Batismo e o "Cartãozinho" da Família também foram revisados e atualizados. "Diante dos novos desafios, a comunidade eclesial missionária precisa ser protagonista no uso adequado das novas tecnologias para anunciar o querigma aos pais e padrinhos e garantir a acessibilidade às pessoas com deficiência. Assim, se garante a acolhida, o anúncio e sentido de pertencimento", conclui a Irmã Maria Aparecida. Ao todo, o projeto contempla dois audiovisuais (querigma e sacramento do Batismo) com quatro versões para cada um (legenda, legenda especial para pessoas com deficiência, audiodescrição e Libras), que podem ser acessados neste link: https://bit.ly/35Kt2NK

Cáritas brasileira apresenta série sobre migração - Tendo em vista o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, celebrado em 27 de setembro, e inspirada pela mensagem do Papa Francisco para mobilizar a data, a Cáritas Brasileira, por meio do Projeto Europana, lançou no último dia 21 a série de áudio-reportagem “Migrar: travessia e recomeço”. Veiculada de 21 a 30 de setembro em rádios parceiras e nas redes sociais da Cáritas Brasileira (Facebook, Spotify e Instagram), a série tem o intuito de provocar a reflexão e sensibilização quanto ao fluxo migratório no Brasil e América Latina, dando visibilidade aos novos desafios e cenários de acolhimento, no contexto da pandemia do Covid-19. O conteúdo é composto por 10 episódios que abrangem informações gerais sobre o contexto da migração no Brasil, destacando as histórias de vida de pessoas migrantes, principalmente venezuelanas, que representam atualmente o fluxo mais expressivo no país. As pautas apresentam olhares e discussões sobre temáticas latentes ao contexto migratório no Brasil, tais como: combate ao trabalho análogo à escravidão, migração no contexto de Covid-19, mulheres migrantes, tráfico de pessoas, direitos dos migrantes e refugiados, solidariedade entre brasileiros e venezuelanos, superação de cenários xenófobos e a contribuição das pessoas migrantes para o crescimento de setores produtivos e culturais no país. Além disso, a série apresenta o cenário de proximidade pastoral da Igreja diante da realidade migratória. De acordo com o IBGE, dados da Polícia Federal indicam que em 3.876 dos 5.568 municípios brasileiros existe a presença de migrantes e/ou refugiados, porém, menos de 5% destes possui algum tipo de serviço voltado à população migrante. Entre 2010 e 2018, foram registrados mais de 466 mil migrantes no país. O projeto Europana é uma ação desenvolvida em parceria com a Fundação Cáritas Luxemburgo, Cáritas Alemã e Cáritas Suíça com financiamento da União Europeia. Rádios e organizações parceiras podem acessar o conteúdo da série no link: https://bit.ly/2FV5P0z.

Mensagem à ONU - “Uma Organização necessária para responder às esperanças dos povos”, diz a mensagem do Cardeal Parolin, Secretário de Estado do Vaticano à ONU, por ocasião dos 75 anos de sua criação. Também a contribuição da Santa Sé neste longo período - aponta o Secretário de Estado - nunca falhou em termos de apoio e participação, desde 1964, quando foi reconhecida como Estado Observador. Os Papas - lembra o Cardeal citando Paulo VI, João Paulo II e o Papa Francisco - sempre exortaram esta "nobre instituição" a ser um "centro moral" onde cada país pudesse "sentir-se em casa", onde a "família das nações" se reunisse e onde a "comunidade internacional, num espírito de fraternidade e solidariedade, avançasse com soluções multilaterais para os desafios globais". Porque, como a pandemia da Covid-19 deixou claro, não podemos "continuar pensando apenas em nós mesmos", devemos trabalhar juntos para superar o maior sofrimento do mundo, "conscientes de que o peso carregado por alguns necessariamente diz respeito a toda a família das nações". Também, Parolin não deixa de mencionar o trabalho da ONU em defesa do direito essencial à liberdade religiosa e o compromisso para que a diplomacia e o diálogo possam resolver guerras e conflitos e reparar o que a violência destrói. Na história da instituição internacional, não faltaram retrocessos e fracassos. As Nações Unidas "não são perfeitas", observa o Secretário de Estado, "e nem sempre esteve à altura de seu nome e ideais", e isto toda a vez que os "interesses particulares" prevaleceram sobre a busca do bem comum. Por isso a advertência que o representante do Vaticano dirige aos diplomatas da Assembleia, não apenas para revitalizar, no mundo em transformação, o espírito original da Instituição, mas sobretudo para renovar o compromisso sincero com a busca do bem comum através de um autêntico consenso comprometedor. Assista o pronunciamento na íntegra: https://youtu.be/PQMhfkRm-XA.