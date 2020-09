Festejar é também comprometer-se

Dom Jaime Spengler arcebispo metropolitano e vice primeiro-presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB)

O mês de setembro é marcado pelas festividades da Pátria e, no Rio Grande do Sul, pelas celebrações da Semana Farroupilha, durante a qual se recordam os líderes da Revolução Farroupilha e os princípios da liberdade, da igualdade e humanidade.

Estas festividades permitem resgatar elementos importantes da vida em sociedade. “Um país cresce quando dialogam, de modo construtivo, as suas diversas riquezas culturais (...). É impossível imaginar um futuro para a sociedade sem uma vigorosa contribuição das energias morais numa democracia que permaneça fechada na pura lógica ou no mero equilíbrio de representações de interesses constituídos” (Papa Francisco).

Causa apreensão o surgimento de discursos marcados por intolerância que denigrem e estigmatizam grupos sociais historicamente discriminados: indígenas, quilombolas, novos migrantes, negros, pobres. Não faltam sinais preocupantes de uso da linguagem para difamar ou excluir pessoas, de tratamento da Casa Comum como lugar de recursos a serem explorados, não importando as consequências para os ecossistemas, de promoção da desigualdade social, de violência agrária, de prepotência da economia sobre a população.

As diversas crises do presente requerem o resgate e a promoção da ética na atividade social e política. Não se pode compactuar com comportamentos subjetivos desviantes, como o clientelismo de expressões do setor público, a evasão fiscal, a indiferença com relação a quem promove o tráfico de entorpecentes, a ação de grupos que agem à margem do Estado (milícias) e a facilitação do acesso à armas pela população. Além disso, preocupa a situação do mercado de trabalho que vai da redução dos empregos à persistência de salários indecentes para amplos setores. Preocupa ainda a crise ambiental marcada por responsabilidades estruturais e de indivíduos devido ao consumo descontrolado de recursos.

O atual momento histórico interpela a todos a um profundo discernimento dos princípios e dos valores culturais, éticos e morais que estão na base da convivência social, exigindo “de todos, especialmente de governantes e representantes do povo, o exercício de uma cidadania guiada pelos princípios da solidariedade e da dignidade humana, assentada no diálogo maduro, corresponsável, na busca de soluções conjuntas para o bem comum, particularmente dos mais pobres e vulneráveis” (Pacto Pela Vida e Pelo Brasil – 07/07/2020).





Procissão dos Motociclistas cancelada - A tradicional Procissão dos Motociclistas, realizada em Porto Alegre anualmente no dia 12 de outubro, em honra à Nossa Senhora Aparecida, não acontecerá este ano devido à pandemia do novo coronavírus. Essa seria a 46ª edição. “Além da devoção, a procissão sempre buscou valorizar a vida. Cancelar o evento é uma forma de conscientização”, esclarece o padre Vanderlei Bock, pároco da igreja Santa Cecília e que tem sido responsável pela bênçãos aos motoqueiros. Mesmo sem a celebração, padre Vanderlei deseja que o trabalho dos motoboys nesta pandemia seja reconhecido. "Eles estão sempre conosco nas procissões, e este ano estão enfrentando com ainda mais coragem o dia a dia da sua profissão". A procissão da padroeira do Brasil reúne milhares de pessoas, e em 2019, mais de 20 mil motociclistas. O Dia de Nossa Senhora Aparecida foi oficialmente instituído em 1980, mas ela foi proclamada Rainha do Brasil e sua Padroeira Oficial em julho de 1930, por decreto do Papa Pio XI.





Aula aberta sobre suicídio - Os dados assustam, no Brasil, em nove anos (2007 e 2016) o Ministério da Saúde registrou 106.374 óbitos por suicídio. Só no último ano do período, a notificação chegou em 11.433 mortes, com uma taxa de 5,7 por 100 mil habitantes. Em todo o mundo, cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos – um a cada 40 segundos – fazendo desta a segunda causa de morte de jovens entre 15 e 29 anos no mundo e a quarta no Brasil. Atenta a esta realidade, provocada pelo contexto cada vez mais agravado, a Pastoral da Educação do Regional Sul 3 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, em parceria com o Curso de Pós-Graduação em Teologia da PUCRS, promove no dia 23 de setembro, às 20h30min, aula aberta em formato de live, com o tema Se tem vida, tem jeito. O momento será transmitido pelas redes Facebook e YouTube da CNBB Sul 3 e contará com a mediação de Dom Leomar Brustolin, que recebe a Dra. Karina Okajima Fukumitsu, psicóloga suicidologista e pós-doutora em Psicologia pela USP. Dom Leomar, que é bispo referencial da Comissão Episcopal para a Cultura e Educação da CNBB Sul 3, explica que a proposta do encontro é possibilitar uma aproximação séria e competente às questões acerca desta realidade, que define como uma “conduta contemporânea autodestrutiva, concentrada no fenômeno do suicídio”. Ele reforça que é necessário um amplo enfoque interdisciplinar sem o qual toda análise e discursos sobre o problema se revela deficitário. “Por isso psicologia e teologia entram em diálogo nesta aula para poder compreender este fenômeno que já há alguns anos cresce em nosso país e nos preocupa”, destaca Dom Leomar. Acompanhe em: https://www.facebook.com/cnbbsul3.org.br.





Coleta do Bem - Nome oficial da iniciativa que unifica a Coleta da Solidariedade (gesto concreto da Campanha da Fraternidade) com a Coleta da Campanha para a Evangelização, a “Coleta do Bem” será feita este ano em caráter extraordinário devido à pandemia, na Solenidade de Cristo Rei. Com o tema “É tempo de Cuidar da Evangelização” e lema “Conheceis a generosidade de Cristo” (2 Cor 8,9), a Coleta do Bem também está em sintonia com a Ação Solidária Emergencial da Igreja no Brasil, uma iniciativa da CNBB e Cáritas Brasileira. “Cada cristão é chamado a viver e refletir essa generosidade com amor, fé e corresponsabilidade”, afirma padre Patriky Samuel Batista, secretário executivo das Campanhas da CNBB, sobre o lema da Coleta do Bem. Ele ainda garantiu que a inspiração do lema veio das últimas catequeses feitas pelo Papa Francisco, que tratam da solidariedade na perspectiva cristã. A Coleta do Bem, será realizada no fim de semana da solenidade de cristo Rei, dias 21 e 22 de novembro. Durante todo mês a proposta é refletir sobre três realidades: evangelização dos Pobres; Anúncio da Palavra e Vida em plenitude. No que tange à destinação dos recursos, padre Patriky explicou que do total arrecadado com a ação, 50% dos recursos serão da Coleta da Solidariedade e os outros 50% da Coleta da Evangelização. Da porcentagem destinada à da Solidariedade, 60% serão destinados ao Fundo Diocesano de Solidariedade (FDS) e 40% para o Fundo Nacional de Solidariedade (FNS). “Com esse recurso a CNBB apoia diversos projetos pelo Brasil afora”, aponta. Já os outros 50% que dizem respeito à Coleta da Evangelização, 45% serão destinados à diocese, 35% para a CNBB e 20% para o regional. Saiba mais: https://bit.ly/2RzU6Hb