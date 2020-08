A doutrina social da Igreja

A fé cristã é um ato de liberdade; é fruto de uma experiência pessoal de encontro com Jesus Cristo, que consequentemente requer abertura de coração e de mente para acolher e assumir a responsabilidade social daquilo que se acredita. Ela ilumina o intelecto para compreender melhor o projeto de Deus sobre a criação e sobre a vida e o destino do ser humano, chamado à comunhão trinitária.

A fé que acolhe a palavra divina e se empenha para pô-la em prática, interagir eficazmente com a razão. A inteligência da fé, em particular da fé orientada à práxis, é estruturada pela razão e vale-se de todos os contributos que esta lhe oferece.

A Igreja cônscia de sua missão de evangelizar, sabedora de que a dimensão social lhe é essencial e ineludível, atenta aos sempre novos desafios e ciente de que “a norma fundamental do Estado deve ser a prossecução da justiça e que a finalidade de uma justa ordem social é garantir a cada um, no que diz respeito ao princípio da subsidiariedade, a própria parte nos bens comuns” (Bento XVI), foi elaborando ao longo do tempo sua própria doutrina social apoiada na lei natural, no Evangelho de Cristo e na tradição da fé.

Suas análises, indicações e propostas não pretendem conferir poder sobre o Estado; nem quer impor, àqueles que não compartilham a fé, perspectivas e formas de comportamento que pertencem a esta. Deseja simplesmente contribuir para a purificação da razão e prestar a própria ajuda para fazer com que aquilo que é justo e em vista do bem comum possa, aqui e agora, ser reconhecido e, depois, também realizado.

Diante das diversas questões e desafios sócio-político-econômicos urge discernir em cada circunstância o verdadeiro bem e escolher os meios adequados para cumpri-lo. Isso pressupõe clarificar e avaliar a situação, abrir-se à inspiração do Espírito e sondar o necessário e viável para desenvolver uma ação eficaz. Tais atitudes favorecem decisões coerentes, realistas e orientadas pelo senso de responsabilidade.

A atual crise mundial escancarou desigualdades galopantes que o modelo produtivo globalizado impôs sobre as populações. Diante desse quadro, readquirem importância os valores da vida, da justiça e do cuidado.

Promover aspectos da Doutrina Social da Igreja, sobretudo no tocante aos temas da política, do bem comum, da ética, do cuidado da Terra e da vida em todas as suas manifestações e especialmente da vida humana, desde a sua concepção até o seu ocaso natural, pode preencher, por exemplo, um vazio ocupado atualmente por espiritualidades tortas e desviadas.

Igreja Doméstica - Recordando a importância da Igreja doméstica como o lugar por excelência dos primeiros passos da transmissão da fé, a Coordenação Geral da Iniciação à Vida Cristã (IVC) da Arquidiocese de Porto Alegre está propondo uma nova modalidade de catequese para aqueles que desejarem percorrer um itinerário neste segundo semestre. "A proposta é resultado de um processo de escuta dos coordenadores paroquias da IVC, dos coordenadores das Etapas "Eucaristia 2", "Crisma 1 e 2", dos presbíteros coordenadores de Pastoral e dos presbíteros referenciais da IVC", explicou a irmã Maria Aparecida, coordenadora da IVC. Sob a orientação de Dom Leomar Antônio Brustolin, bispo auxiliar de Porto Alegre e referencial da IVC, e assessoria da Irmã Maria Aparecida, uma equipe adaptou e organizou a coleção "Casa da Iniciação Cristã" em roteiros dos encontros das etapas "Eucaristia 1" e "Crisma 1 e 2" da Catequese em Casa. O novo processo será acompanhada pelo(a) catequista, que está orientado(a) pela Coordenação Paroquial e Geral da IVC, e/ou tutelada pela família. Veja os links para acessar cada um dos roteiro e as atividades da Catequese em Casa: Eucaristia 2 (bit.ly/3hWz40C); Crisma 1 (bit.ly/33jlUGL); Crisma 2 (bit.ly/3gmes1s). Os links também estão disponíveis no banner "Catequese em Casa" no site da Arquidiocese de Porto Alegre e no site da Iniciação à Vida Cristã (IVC). "Somos muito gratos a toda equipe da IVC e voluntários que colaboraram para a organização dos roteiros, das atividades, dos vídeos e do site", reconheceu a irmã Maria Aparecida.

Live celebra um ano do POM AO VIVO - Neste mês de agosto o POM AO VIVO, programa semanal que é transmitido no Facebook das Pontifícias Obras Missionárias (POM), completa 1 ano. E para celebrar o mês das vocações, o programa contará com entrevistas com missionários e missionárias espalhadas pelo mundo. Nesta quinta-feira (6), às 11h, o convidado da live será o bispo da diocese de Pemba, em Moçambique, dom Luiz Fernando Lisboa. Na ocasião, o bispo falará sobre o apoio prestado à população da região de Cabo Delgado, norte de Moçambique. A apresentação será do jornalista Fabrício Preto.A live poderá ser acompanha em: facebook.com/POMBrasil1. O programa POM AO VIVO tem como foco principal aprofundar a divulgação das ações das POM e de suas Obras Pontifícias, abrindo mais espaço para a interatividade com o público que acompanha os projetos missionários. A cada semana, sempre às quintas, a bancada de entrevistas conta com a presença de um convidado.

Proteção aos oceanos - O último vídeo do Papa pede proteção aos oceanos. Todos os meses, o vídeo do Papa difunde todo mês as intenções de oração do Santo Padre pelos desafios da humanidade e da missão da Igreja. Nossa sociedade depende, provavelmente muito mais do que podemos imaginar, do trabalho árduo das pessoas do mar e de suas famílias, que precisam enfrentar não apenas os perigos da natureza – tempestades, furacões... – mas também ameaças, como dos piratas. O Papa Francisco resume muito claramente a importância do trabalho de marinheiros e pescadores: "Sem os trabalhadores do mar, a economia iria parar”. Diz o Santo Padre: "A vida do marinheiro, do pescador e das suas famílias é muito dura. Às vezes, está marcada pelo trabalho forçado ou pelo abandonado em portos distantes. A concorrência da pesca indústria e a poluição tornam o seu trabalho ainda mais complicado. Sem os trabalhadores do mar, muitas partes do mundo passariam fome. Rezemos por todas as pessoas que trabalham e vivem do mar, entre eles os marinheiros, os pescadores e suas famílias.” Para seguir acompanhando os vídeos sobre as intenções de oração do Papa, acesse: https://www.ovideodopapa.org.