A fé e os ambientes digitais

Dom Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre e primeiro vice-presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB)

As possibilidades proporcionadas pelos ambientes digitais representam um instrumental poderoso para compartilhar o bem e nos colocar a seu serviço.

As tecnologias digitais não são meras ferramentas. Elas tornam acessível a muitas pessoas o que de melhor a humanidade foi e é capaz de produzir. Tudo depende do arbítrio de cada um, o como, o porquê e o para quê delas se faz uso. Merecem especial atenção as possíveis mudanças propiciadas por elas na vida humana diária, pois os processos de criação e manutenção de laços sociais podem ser diferentes.

O advento das redes e das mídias sociais favoreceu o surgimento de um ambiente inovador, onde são desenvolvidos encontros, conhecimentos e lazer. Elas favorecem a imposição de padrões de comportamento social, gerando, por vezes, também preocupação.

O acelerado desenvolvimento tecnológico traz certamente inúmeras possibilidades de recursos, interação e conforto. Contudo, submete todos a dispositivos de controle e vigilância que ferem a liberdade, a segurança e a verdade, promovendo também o surgimento de instrumentos de controle e beligerância de toda espécie.

A situação de distanciamento social, imposta pela pandemia do coronavírus, consolidará provavelmente os ambientes digitais como espaços de trabalho, lazer, interação, debates sócio-político-econômicos e vivência religiosa. As oportunidades de ocupação que as tecnologias digitais oferecem, não podem ignorar a dimensão pessoal e social do ser humano, e o salutar cultivo da alteridade, com seus riscos e desafios.

As mídias digitais, com seus ambientes, proporcionam um novo contexto existencial, e consequentemente promovem uma transformação antropológica. A fé cristã acompanha com interesse tal desenvolvimento, atenta à necessidade de promover a verdade e a liberdade, como também responder adequadamente aos desafios de tornar sempre mais compreensível e acessível seus conteúdos.

Por isso, a Igreja, estando presente nos ambientes digitais, espaço onde sempre mais as pessoas se fazem presentes desenvolvendo conhecimento e relações, se empenha por integrar a mensagem do Evangelho nesta “nova cultura” criada, desenvolvida e promovida pelo instrumental digital.

Subsídio para o Natal - O Regional Sul 3 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), que abrange todo o Estado do Rio Grande do Sul, lançou esta semana, o material em preparação ao Natal, com o lema "Reconstruir a esperança". A publicação, já tradicional na Igreja do RS, ganha em 2020 uma motivação especial: ser sinal de solidariedade e partilha. Em virtude da pandemia do Coronavírus que vivemos em 2020, o episcopado gaúcho percebeu a impossibilidade da realização das coletas previstas para este ano e, por isso, decidiu que a guirlanda fará parte de um grande projeto de partilha e solidariedade da e com a Igreja do Rio Grande do Sul. A receita gerada pela sua venda será revertida para a paróquia, Diocese, cobrirá os custos e ajudará na manutenção anual do Regional Sul 3 e também formará um fundo que será destinado às coletas. Saiba mais em: cnbbsul3.org.br

Drive Thru no Seminário de Gravataí - Em função das restrições realizadas em combate à pandemia da COVID-19, o Seminário Menor São José de Gravataí não realizará o seu tradicional Café de São José. Em substituição a esse evento, promovido anualmente, o seminário em 2020 fará um Drive Thru. Nesta ação, as pessoas interessadas em adquirir pães, tortas, bolos poderão retirar os produtos no seminário para levar para consumi-los em casa. O Drive Thru será no dia 5 de julho, das 13h30 às 18h, com retirada no Seminário (Rua Adolfo Inácio de Barcelos, 1490 - Centro de Gravataí). Para retirar os produtos é preciso fazer a encomenda até o meio-dia, do dia 4, pelo whats: (51) 99709-1363. Com isso, a comunidade também contribui com a formação dos futuros sacerdotes para Igreja.

Campanha pela Amazônia - Nesta semana foi enviada a segunda remessa de valores para 15 dioceses e prelazias da região amazônica num total de R$ 200 mil que serão investidos em alimentação e materiais de higiene e proteção individual. No final de maio, a campanha “A Amazônia precisa de você” já havia repassado R$ 180 mil para 18 dioceses, arquidioceses e prelazias, recursos destinados às comunidades daquela região para o enfrentamento da pandemia. Os números foram divulgados pelas Pontifícias Obras Missionárias (POM) que realizam a ação junto com a Rede Eclesial Pan-Amazônica (REPAM-Brasil). Desde o início da campanha até a segunda quinzena de junho já foram arrecadadas doações que contabilizam um total de R$ 452.014,98. Essa iniciativa é fruto da Ação Solidária Emergencial da Igreja no Brasil “É tempo de cuidar”, que despertou inúmeras ações neste período de crise sanitária. Para que esses recursos pudessem chegar às dioceses, as Congregações Religiosas tiveram uma participação efetiva motivadas pela Conferência dos Religiosos do Brasil (CRB). Segundo Ir. Maria Inês Ribeiro, presidente da CRB, está sendo uma alegria saber da participação da vida consagrada “para servir nossos irmãos mais vulneráveis, ribeirinhos e indígenas. Os irmãos mais pequeninos e pobres de todo o Brasil neste momento precisam de nossa oração, solidariedade, presença e ajuda”. Segundo o último boletim da Repam divulgado nesta segunda-feira (22), são 299.450 as pessoas testadas positivas para a Covid-19 na região brasileira da Pan-Amazônia e 10.890 as vítimas que faleceram por causa da doença. Os dados são alarmantes e as situações muito graves de escassez de alimentos, falta de material de higiene e de proteção, sem contar os inúmeros casos não notificados de pessoas infectadas pelo coronavírus. Qualquer pessoa ou organização pode participar com doações que estão sendo realizadas por meio de depósito ou transferência bancária em uma conta específica para esta finalidade. As doações podem ser feitas através da conta: Banco do Brasil: Ag. 3413-4 / CC 170.703-5 / CNPJ 50.668.441/0001-34.